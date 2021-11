Piets blog: De eerste strooiwagens in actie!

De komende week zullen de eerste strooiwagens in actie komen vanwege de kans op gladheid. Dit kan zijn door de kans op soms wat lichte vorst in de avonden, nachten en vroege ochtenden en wat vaker de kans op grondvorst.

De nachtelijke temperaturen kunnen de komende week vooral landinwaarts sterk wisselend en verschillend zijn, kortom verraderlijk vanwege de kans op wel of geen grondvorst. Deze kan snel optreden bij opklarend weer. In en na het volgende weekend komt de echt koudere lucht in de hogere luchtlagen voor de kans op winterse buien met sneeuw en hagel wel dichtbij. Bij ons liggen de komende week de temperaturen overdag eerst rond 7 en 8 graden en later rond 6 of 7 graden. Geen winter.

Het is een weertype van de komende week die past bij eind november. Er kan tot en met het einde van deze novembermaand nog van alles gebeuren. Van echte vorst en kans op winterse buien tot mogelijk ook storm. November wordt daarmee nog meer een typische novembermaand. Dus normaal.