De voor- en nadelen van het online bestellen van kamerplanten

Kamerplanten zijn een stukje natuur dat je gemakkelijk naar binnen kan halen. De botanische interieurs vol planten zijn erg populair. Een kleine kamerplant op het dressoir of vijf grote planten in de hoek van de woonkamer. Je kunt met planten gemakkelijk variëren per soort, grootte en kleur. Daarnaast ligt de drempel voor het kopen van kamerplanten steeds lager. Je bestelt ze vanaf de bank en hoeft niet naar de winkel om ze op te halen of speciaal vervoer te regelen. Ben je benieuwd welke voor- en nadelen er zitten aan het online bestellen van kamerplanten? Lees dan verder!

De voordelen van online kamerplanten bestellen

Je bent op zoek naar een of meer kamerplanten voor in huis. Je zou naar een tuincentrum kunnen gaan om een plant uit te zoeken, maar je kan ook eenvoudig online kamerplanten bestellen. Dit scheelt een hoop tijd en moeite, en je krijgt binnen een aantal dagen je planten thuisbezorgd. Er zitten een aantal hele fijne voordelen aan het online bestellen van kamerplanten. Hierbij een aantal voordelen op een rij:

Het uitzoeken van een geschikte plant is online erg makkelijk dankzij onder andere handige filters

Direct aan huis geleverd

Groter assortiment

Informatie omtrent verzorging is direct beschikbaar

24 uur per dag de mogelijkheid tot bestellen

Vers van de kweker

Je kunt online gemakkelijk vanaf de bank bestellen, dat scheelt een hoop tijd. Je hoeft niet naar een winkel of tuincentrum af te reizen en de plant wordt gewoon aan huis geleverd. Zeker als je geen auto hebt, dan is online bestellen erg praktisch. Een plant vervoeren met het openbaar vervoer is namelijk ook niet erg ideaal! Ook is het een groot voordeel dat er online een breder assortiment beschikbaar is. Zowel in plantensoorten als in verschillende groottes is de keuze online veel groter.

De nadelen van online kamerplanten bestellen

Er zitten ook zeker een aantal nadelen aan het online bestellen van kamerplanten. Weeg voor jezelf de voor- en nadelen goed af.

Je kunt de gekochte plant niet van te voren bekijken

Retourneren of ruilen is meestal niet mogelijk

Het duurt een paar dagen voordat je de plant in huis hebt

Verzenden van kleine planten per pakketpost is relatief duurder

Je kunt online simpelweg de planten niet even uitgebreid bekijken, zoals je dat in de winkel wel zou doen. In een fysieke winkel kun je zelf de keuze maken voor de gekozen plant, maar dit is online gewoon niet mogelijk. Zien of de plant aangetaste bladeren heeft, stekjes of de exacte grootte van de plant moet je online zelf inschatten. Als je zelf erg kritisch bent is het verstandiger om offline een plant te kopen, zeker omdat je online planten niet kunt retourneren of ruilen. Daarbij, als je op een korte termijn de plant nodig hebt dan is de levertijd van een online plantenwinkel niet ideaal.

Online kamerplant bestellen

Kamerplanten online bestellen heeft voor- en nadelen. Welke eisen wegen tegen elkaar op? Die keuze ligt volledig bij jou. Ga je voor gemak? Dan is online kamerplanten de ideale oplossing. Zeker als je niet beschikt over een (ruime) auto om de plant in te vervoeren. Maar als je kritisch bent en de plant op korte termijn nodig hebt, dan is offline weer een goede optie. Bekijk eens wat online planten webshops en maak dan een keuze.