Tuin verbouwen? 4 tips voor een nieuwe look

Het herfstige weer, de oplopende coronabesmettingen en het langdurige thuiswerken… Veel mensen hebben de afgelopen periode heel wat tijd doorgebracht in hun eigen huis en kunnen nog steeds weinig ondernemen vanwege de steeds weer terugkerende lockdowns. Met zeeën van extra tijd, werd klussen al sinds het begin van de coronacrisis populairder dan ooit. Niet alleen binnenshuis, maar ook buitenshuis. Kan je niet wachten tot het herfstige weer voorbij is en ben je stiekem al aan het fantaseren over hoe je de tuin kan opleuken voor de zomer? Laat je dan inspireren door deze vier tips.

1. Bouw een terrasoverkapping

Met een terrasoverkapping ziet je tuin er gelijk anders uit. Daarnaast heeft het ook praktische voordelen. Zo heb je op hete en zonnige dagen een gedeelte in de tuin waar je buiten van de koele schaduw kunt genieten en ook op een regenachtige dag blijf je droog dankzij de overkapping. Wist je dat je een terrasoverkapping daarnaast eenvoudig zelf te installeren is? De rabatdelen zijn zo gemaakt dat ze gemakkelijk in elkaar geschoven kunnen worden of over elkaar heen kunnen worden bevestigd. Een leuk klusje ter voorbereiding van de zomer!

2. Leg een vlonder aan

Als je je tuin een make over wilt geven dan kunnen vlonderplanken een groot verschil maken. Niet alleen zorgt een vlonder praktisch gezien voor meer grip, ook is het een ware blikvanger. Tegenwoordig kun je ze in allerlei vormen, maten en kleuren krijgen en is er voor iedere soort tuin wel iets passends te vinden.

3. Maak je tuin groener

Met slechts wat kleine ingrepen kun je je tuin een stuk groener maken. Wanneer je een geheel betegelde tuin hebt, kun je beginnen om aan de randen twee rijen tegels weg te halen en deze te beplanten met wat struiken, klimplanten of vaste planten. Je kunt het jezelf ook nog makkelijker maken en kiezen voor planten in potten of voor betongaas tegen de schutting waar je planten kunt laten groeien. Een groene tuin heeft daarbij ook nog eens voordelen voor de omgeving. Het helpt onder andere tegen wateroverlast, draagt bij aan biodiversiteit en heeft een positief effect op de mentale gezondheid. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen gelukkiger en gezonder zijn wanneer ze zich vaker in een groene omgeving bevinden.

4. Kies voor sfeervolle tuinmeubels

Een uitnodigende bank, een grote eettafel of een knusse vuurkorf… Er zijn verschillende manieren om je tuin meer sfeer te geven. Wanneer je door een meubelwinkel loopt kun je je laten inspireren door alle mogelijkheden. Een vuurkorf of vuurschaal kan bijvoorbeeld warmte en gezelligheid bieden maar is ook nog eens decoratief zonder dat het vuur brandt. Een buitenkeuken of een barbecue is ideaal wanneer je graag met vrienden of familie samenkomt in de tuin. Ook kun je veel doen met tuinverlichting om je tuin ‘s avonds een andere sfeer te geven. Kortom, voor iedere smaak en behoefte is er wel iets te bedenken.