Met deze tips maak jij je huis klaar voor de winter

De winter is weer aangebroken en dit betekent gezellig binnen zitten voor de open haard of kachel, met een dekentje over je heen en warme chocolademelk. Veel mensen zitten in de winter het liefst lekker binnen. Hoe fijn is het om te doen in een huis dat er gezellig en sfeervol uitziet. Benieuwd hoe je je huis klaar kunt maken voor de winter? Nieuws.nl heeft een aantal tips op een rijtje gezet.

Schoonmaken

Je huis klaarmaken voor de winter begint met een goede schoonmaak. Ga eens goed alle ruimtes van je huis bij langs en wees kritisch naar de spullen die je ziet. Gebruik je ze echt nog? Wanneer dat niet het geval is, is het verstandig om spullen weg te doen door ze bijvoorbeeld naar de kringloopwinkel te brengen. Op die manier krijgen ze een tweede leven, en krijg jij meer ruimte in je huis. Ideaal. Wat betreft schoonmaken is het een tip om dit op een duurzame manier te doen. Gebruik bijvoorbeeld liever geen middelen met fosfaat, chloor, bleek of desinfecteermiddel. Deze zijn namelijk vrij belastend voor het milieu. Vaak kun je al veel schoon krijgen met citroen, azijn en baking soda. Deze middelen heb je waarschijnlijk standaard in huis, dus je hoeft er niet eens speciaal voor naar de winkel. Wanneer je huis netjes en opgeruimd is, is het tijd om je huis klaar te maken voor de winter.

Decoraties

Om je huis sfeervol te maken, is het niet noodzakelijk om gelijk dure nieuwe meubels te kopen. Je hoeft niet altijd prijzige aankopen te doen om verandering in je woning teweeg te brengen. Wist je dat kleine aanpassingen in je huis ook al grote effecten kunnen hebben? Een verandering van accessoires en decoratie, kan een kamer er al heel anders uit laten zien. denk bijvoorbeeld aan nieuwe fotolijstjes, een nieuw vloerkleed, of gezellige kaarsjes. Ook kun je met de naderende feestdagen uitpakken met kerstversiering- en verlichting. Bij Groothandel kerstartikelen vind je allerlei items die je woning een sfeervolle uitstraling geven.

Planten

Ook planten maken je huis sfeervol. Een kamer ziet er meteen een stuk warmer uit als je er verschillende planten in ziet staan, dan wanneer de ruimte leeg is. Dat is gelijk het voordeel aan planten: je hebt ze in alle soorten en maten. Het staat dan ook erg sfeervol om grote en kleine planten af te wisselen. Op die manier krijg je namelijk een fijne sfeer in je huis. Ook is het een ideale manier om lege ruimtes op te vullen. Heb je bijvoorbeeld een leeg hoekje naast de bank en weet je niet wat je er moet neerzetten? In een klein hoekje kun je vaak geen meubelstuk kwijt, maar een plant past al snel. Een ideale oplossing dus voor dat soort ruimtes. Bovendien is het heel gezond om planten in je huis te hebben. Het is namelijk zo dat planten goed zijn voor de luchtkwaliteit in je huis. De planten maken de lucht in je huis zuiver en daarnaast zorgen ze ook voor zuurstof.