Waar je allemaal op moet letten bij mondkapjes kopen

Het dragen van een mondkapje wordt op steeds meer plekken aangeraden. Ook scholieren moeten mondkapjes dragen wanneer ze bewegen. Dit was in het begin van de coronacrisis reden genoeg voor mensen om zelf aan de slag te gaan met naald en draad en hun eigen mondkapjes te maken. Niet iedereen heeft echter de tijd of zin om aan de slag te gaan met stof. Gelukkig zijn er in de tussentijd veel alternatieven verschenen en kunnen we mondkapjes ook eenvoudig in de winkel of online kopen.

Maar dit is nog niet het einde van het verhaal. Er zijn namelijk verschillende soorten mondkapjes, en er zijn een paar zaken waar je op moet letten in de aanschaf hiervan. En als je dan eenmaal zo’n mondkapje hebt, is het ook verstandig deze op de juiste manier te dragen. Waar moet je op letten bij het mondkapjes kopen en hoe draag je deze op de juiste manier?

Het kopen van een mondkapje

Grofweg zijn er twee verschillende soorten niet-medische mondkapjes te onderscheiden: het stoffen wasbare mondkapje en het wegwerp mondkapje. Beide hebben zo hun eigen voor- en nadelen. Een wegwerp mondkapje kan je namelijk maar een beperkte tijd dragen, waarna deze weggegooid dient te worden. Als je vaak mondkapjes gebruikt, zorgt dit voor een hoop afval. Wasbare mondkapjes kun je vaker gebruiken, maar hierbij moet je er wel om denken om ze genoeg te wassen. Het is daarom dan ook raadzaam meerdere wasbare mondkapjes te hebben, zodat je altijd een schone hebt.

Goede aansluiting

Het allerbelangrijkste van het dragen van een mondkapje, en waar vooral goed op gelet moet worden bij het kopen van mondkapjes, is een goede aansluiting met je gezicht. Dit kan een probleem zijn met niet herbruikbare mondkapjes. Een wasbaar mondkapje kan namelijk ook in de droger gegooid worden waardoor deze een beetje krimpt en zo een betere aansluiting met je gezicht heeft. Sommige soorten mondkapjes maken dan ook gebruik van verschillende maten. Het is daarom belangrijk te onthouden en weten welke maat je nodig hebt voordat je de verkeerde aanschaft. Een mondkapje hoort zowel over je mond als je neus gedragen te worden. Alleen zo draagt het bij aan een bescherming tegen virussen. Als je mondkapje niet goed aansluit of niet ook over je neus gedragen wordt, beschermt deze je dus minder goed, wat nu juist de reden is dat we ze dragen.

Het opzetten en dragen van een mondkapje

Als je je eenmaal verdiept hebt in mondkapjes kopen, is het belangrijk om te weten hoe je deze het best op en af zet. Dit doe je namelijk door eerst je handen te wassen, zowel bij het op en afzetten. Hiernaast is het erg belangrijk om te onthouden om het masker zelf niet aan te raken. Raak dus alleen de elastieken aan die om je oren gaan. Probeer het masker ook niet aan te raken als deze op je gezicht zit in verband met de hygiëne. Met deze tips ben jij nu beter op de hoogte van waar je op moet letten bij het kopen van een mondkapje, zodat jij ook in de buurt van andere mensen beter beschermd bent.