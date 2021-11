Cadeautjes tijdens de feestdagen? Kwart van de Nederlanders vindt het onnodig

De decembermaand staat bijna voor de deur en dat betekent dat heel Nederland weer flink wat geld gaat uitgeven. Denk aan sinterklaascadeautjes voor familie, vrienden, studiegenoten én collega’s, maar ook cadeautjes voor onder de kerstboom en uitgebreide kerstdiners, oud- en nieuwjaarsborrels. Een feestelijke maand vol gezelligheid, maar uit onderzoek blijkt dat niet iedereen evenveel zin heeft om uitgebreid te shoppen voor cadeaus.

Uitgavepatroon tijdens de feestdagen

Vorig jaar bleek de coronacrisis in ieder geval amper effect te hebben op het uitgavepatroon van de gemiddelde Nederlander tijdens de feestdagenperiode. De verwachting was dat consumenten minder geld zouden uitgeven tijdens koopfestijnen als Black Friday en Cyber Monday, maar niets bleek minder waar te zijn. Het accountants- en adviesbureau PWC meldde dat Nederlanders in 2020 gemiddeld 243 euro uitgaven in de aanloop naar kerst. In 2019 was dat nog 229 euro. Het meeste geld werd uitgegeven aan producten om het thuis wat aangenamer te maken. Zoals boeken, aankopen bij doe-het-zelfzaken en abonnementen op streamingsdiensten. Ook handige gadgets als apple watch bandjes waar thuis mee gesport kan worden vielen in de smaak. De sportscholen waren lange tijd gesloten, dus begonnen veel mensen met sporten in de eigen woonkamer of tuin.

Meer geld gespaard

De toename in uitgaven kan worden verklaard door het feit dat mensen meer hebben kunnen sparen. Vakanties en uitjes waren immers onmogelijk vanwege de coronamaatregelen, dus hielden veel Nederlanders geld over. De verwachting is dat dit ook dit jaar het geval is. Daarbij wordt online shoppen helemaal door de almaar streng wordende maatregelen steeds populairder.

Ruilen en doorverkopen

Uit een onderzoek van Acties.nl, waarbij 1074 volwassen Nederlanders deelnamen, bleek dat maar liefst een vijfde zijn of haar cadeau heeft geprobeerd te ruilen of doorverkopen. De resultaten lieten ook een verschil in provincies zien. Noord-Hollanders (27 procent) en Zeeuwen (33 procent) verkopen hun sinterklaas- of kerstcadeaus het vaakst, terwijl Friezen (12 procent) het meest tevreden bleken met wat ze hebben gekregen.

Kwaliteit cadeautjes

Zo’n vijfentwintig procent van de Nederlanders komt de feestdagen het liefste door zonder cadeaus. De reden daarvoor zou de kwaliteit van de cadeautjes zijn. Een derde van alle ondervraagden geeft bijvoorbeeld toe wel eens iets te hebben gekocht vanwege hoge korting en niet vanwege de wens van de ontvanger. Ook stelt 57 procent van alle Nederlanders hun kerst- en/of sinterklaascadeaus het liefst zoveel mogelijk in de uitverkoop te kopen. Met 62 procent blijken vooral vrouwen echte koopjesjagers te zijn, onder mannen gaat het om 51 procent.

Perfect excuus

Zoals ieder jaar, is december de drukste maand van het jaar voor webwinkels en bezorgers. Uit onderzoek blijkt dat de leveringstijden tijdens de feestdagen een perfect excuus zijn voor mensen die niet aan een cadeautje hebben gedacht. ‘Oeps, het moet nog geleverd worden,’ blijkt een veelgebruikte smoes. Maar liefst één op de zes Nederlanders heeft dat wel eens gezegd, terwijl ze eigenlijk nog niets hadden besteld.