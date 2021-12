Horloges zijn een populair doelwit onder criminelen

De dure klokjes die veel BN’ers als pronkstuk om hun pols dragen zijn gewild. Steeds meer BN’ers worden beroofd van hun peperdure horloges. Het overkwam onder anderen Gordon, Lil Kleine en Ali B. Op een gewelddadige manier zijn hun prijzige uurwerken gestolen.

Veiligheid

BN’ers die luxe horloges in hun bezit hebben, zijn daar vaak trots op, zo blijkt wel. Er wordt veel gepronkt met dure horloges. In songteksten wordt vaak openlijk gezongen over de luxe horloges die de artiest in bezit heeft. Ook berichten BN’ers over hun dure bezittingen op social media, zoals op Instagram.

Maar er kleven risico’s aan, als artiesten aan de buitenwereld laten zien wat voor dure producten ze in huis hebben. Criminelen worden door het gepronk van BN’ers ook op de hoogte gebracht van hun dure bezittingen, waardoor ze een doelwit worden. Een aantal van hen heeft hier inmiddels dan ook mee te maken gehad en neemt voorzorgsmaatregelen.

Ze zijn voorzichtiger geworden met het laten zien van dure producten. Daarnaast doen ze een stuk voorzichtiger met het plaatsen van persoonlijke informatie op social media, vertelt beveiliger Jake Hampel aan het AD. Sommige BN’ers gaan zo ver dat ze hun horloge inmiddels opbergen in een kluis en het er niet meer uit halen. Toch is dit niet nodig, aldus Hampel. Zolang de artiest terughoudend blijft over het bezit hiervan, kan diegene het zonder probleem in het openbaar dragen.

Beroving BN’ers

Talloze BN’ers hebben wel eens een beroving meegemaakt. Voorbeelden hiervan zijn Ali B, Monica Geuze, Gordon, Najib Amhali, Estelle Cruijf, Gerard Joling en nog veel meer. Van al deze artiesten zijn de peperdure horloges gestolen. Denk hierbij aan horlogemerken zoals Patek Philippe, Jaeger-Lecoultre, Omega SA, Rolex en Breitling.

Ali B

De meest recente beroving was de overval van rapper Ali B, die plaatsvond op vrijdag 26 november. De dag daarvoor had de artiest het tijdens de uitzending van Op1 over zijn peperdure klokje. De volgende dag werden Ali B en zijn chauffeur beroofd, onder andere van Ali B’s horloge. Ali B en zijn chauffeur bleven ongedeerd.

Populariteit van horloges

Luxe horloges trekken de aandacht van criminelen, omdat ze veel geld waard zijn. Vanwege de populariteit worden ze ook makkelijk verkocht, wat voor criminelen ideaal is. Voor de leek is het wellicht de vraag waarom je er dan toch een om je pols zou hangen, maar daar zijn wel een aantal goede redenen voor te bedenken.

Luxe horloges zijn vaak een goede investering. Het is bijvoorbeeld een uniek erfstuk. Door de goede kwaliteit van de dure horloges kan het een aantal generaties mee gaan. Daarnaast zal de waarde van het uurwerk over de jaren stijgen, waardoor je flinke winst kan maken. Ten slotte straalt het dragen van een luxe horloge natuurlijk succes uit – iets wat velen stiekem toch best leuk vinden.