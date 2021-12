Trouwen ten tijde van corona vraagt om flexibiliteit en loslaten

Trouwen in coronatijd: het vergt de nodige flexibiliteit en het loslaten van plaatjes. Veel bruidsparen hebben hun huwelijk al drie keer uitgesteld. Na de persconferentie van 12 november heeft 40,5 % van de bruidsparen hun trouwplannen weer omgegooid. Zoals met alles in het leven kan je met dergelijke situaties op twee manieren omgaan: of je gaat in reactie of je beweegt mee. En laten we niet vergeten: de voorpret is net zo belangrijk als de dag zelf.

Trouwlocaties

De laatste persconferentie heeft wederom voor veel onzekerheid gezorgd onder mensen die hun huwelijk al gepland hebben. Kan het nou wel doorgaan of niet? In sommige gevallen kan het doorgaan, maar voelt het toch door alle restricties een stuk minder ruimtelijk. Ook voor de mensen die nog niets geboekt hebben, maar wel in het begin van 2022 willen trouwen, is het lastig plannen. Uiteraard kan je wel al starten met oriënteren en plannen maken en bijvoorbeeld online een locatie zoeken via Weddingspaces. Hier kan je bijzondere trouwlocaties vinden en kan je je laten inspireren door de laatste trends.

Trouwlocatie Utrecht

Deze tijd vraagt ook om de nodige creativiteit. Veel bruidsparen geven een andere invulling aan de dag, zodat het toch door kan gaan. In plaats van een feest in de avond wordt er bijvoorbeeld gekozen voor een lunch. En dat is dan ook de uitnodiging van deze tijd: het loslaten van overtuigingen, zoals het hoort, verwachtingen en plaatjes, en kijken naar wat er wel kan en mogelijk is. Zodra er een keuze is gevallen op een trouwlocatie kan de rest van het plannen en organiseren beginnen. Zoek je een locatie die voor iedereen goed bereikbaar is? Een trouwlocatie in Utrecht is dan wellicht een goede keuze.

Aantal huwelijken daalt

Het aantal huwelijken dat elk jaar plaatsvindt, is over de jaren heen afgenomen. In 2020 trouwden 50,2 duizend paren, 20,4% minder vaak dan in 2019, en sloten 24,1 duizend stellen een geregistreerd partnerschap, aldus het CBS. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werden veel huwelijken gesloten, met een piek van 124 duizend in 1970. Daarna daalde het aantal huwelijken. Nederlanders zijn bereid om flink wat geld neer te tellen voor hun trouwdag. De gemiddelde kosten voor een huwelijk zijn rond de 16.000 euro en in de maanden mei, juni en september vinden de meeste huwelijken plaats. Behalve in coronatijd dan.

Veel keuzes die we maken in het leven, maken we omdat het een traditie is, omdat het ons verteld is dat het zo hoort of omdat het normaal is. Hoe vaak staan we erbij stil waar iets vandaan komt en of het ook voor ons kloppend voelt? Neem bijvoorbeeld een witte trouwjurk. Het was Koningin Victoria uit Engeland die in 1840 de trend zette om een witte trouwjurk te dragen. Voor die tijd trouwden Westerse vrouwen gewoon in hun mooiste jurk. De Japanners trouwden trouwens al ver voor die tijd in het wit.

Leuk weetje

En dan nog een leuk weetje over de getuige van de bruidegom, ook wel de best man genoemd. Hij moest er vroeger voor zorgen dat de bruid tijdens de ceremonie niet ontsnapte. De getuige werd gezien als de sterkte en meest geschikte persoon om vijanden tijdens de ceremonie te verslaan. Gelukkig zijn er anno 2021 geen vijanden op een huwelijk aanwezig en mag de best man best wat minder spierballen hebben.