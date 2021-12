Populariteit mindfulness groeit: hoe werkt deze immuunsysteembooster?

Mindfulness is populairder dan ooit. Een rondje googelen en je ziet: elk groot platform heeft de afgelopen tijd aandacht aan mindfulness of meditatie besteed. Niet geheel onterecht, want de effecten van regelmatig mediteren zijn heel positief, zo blijkt uit stapels onderzoek. De huidige gezondheidscrisis heeft de behoefte aan een dergelijk wondermiddel alleen maar groter gemaakt. Wat moet je weten over deze stressreducerende immuunsysteembooster?

Mindfulness in de zorg

Regelmatig mediteren werkt stressverlagend en verbetert de werking van het immuunsysteem, zo blijkt regelmatig uit weer nieuw onderzoek. Het is goed voor de bloeddruk, vermindert psychische problemen en bevordert je herstel als je ziek bent. De lijst positieve resultaten is eindeloos. Het Radboudumc heeft om die reden inmiddels zelfs een Centrum voor Mindfulness, waar onder andere kankerpatiënten door het beoefenen van meditatie beter herstellen.

De drempel om ermee te beginnen is bovendien laag. Het kan bijna overal, met of zonder extra’s, en het kost niets. Maar dat meditatie laagdrempelig is, betekent nog niet dat je het ‘niet verkeerd kan doen’, zoals weleens wordt beweerd. ‘Goed’ of ‘fout’ is wel een wat onhandige woordkeuze in dit geval. ‘Fout’ bestaat inderdaad niet, maar meditatie kan wel degelijk meer of minder effectief zijn, afhankelijk van hoe je het beoefent. Enige verdieping is dan ook geen overbodige luxe.

Meditatiecursus

Gelukkig stroomt het internet over van de online cursussen, die voor het merendeel ook nog eens gratis zijn. Alleen al op YouTube staan genoeg instructievideo’s om vele levens mee te vullen. En voor iedereen die uit de online beginnersfilmpjes is gegroeid, is er inmiddels een enorm aanbod verdiepende cursussen.

Die verdiepende meditatiecursus is meestal op locatie en behandelen allerlei verschillende vormen en technieken. Het Meditatie Instituut Nederland bijvoorbeeld, behandelt in hun meditatiecursus concentratiemeditatie, inzichtmeditatie, non-dualiteitmeditatie, meditaties gericht op vriendelijkheid en compassie, bewegende, al dan niet muzikaal begeleide meditaties, mindfulnessoefeningen, mindful yoga en eventuele andere meditaties waar behoefte aan is.

Zoveel mensen, zoveel smaken

Dat zijn er nogal wat. Dat meditatie voor iemand niet geschikt zou zijn, is dan ook onzin. Dat is een beetje alsof je concludeert dat eten niets voor jou is. Meditatie is in de basis niet veel meer dan even stilstaan. Dat heeft iedereen af en toe nodig. Maar er zijn heel veel vormen en ‘even stilstaan’ is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. De hierboven genoemde vormen zijn simpelweg vormen die al uitgebreid getest en uitgeprobeerd zijn – in sommige gevallen eeuwen- of zelfs millennialang. Dat scheelt weer een oefening in het wiel uitvinden.

Klankschalen en meditatiekussens

Wat betreft de eventuele ‘benodigdheden’: je hebt dus niet per se iets nodig. Bewust aanwezig zijn in het moment kan in theorie zelfs in de rij bij de kassa of terwijl je je tanden staat te poetsen. Maar er zijn natuurlijk wel dingen die het makkelijker maken om in het moment te komen. Een rustige ruimte, een fijn meditatiekussen, een meditatiemat of eventuele sfeerverhogers zoals edelstenen en klankschalen kunnen allemaal helpen om je aandacht daar te krijgen waar je het hebben wil. Hier dus. In het moment.

Mindfulness-toer

Voor mediteren geldt hetzelfde als voor elke vaardigheid: je wordt er beter in naarmate je het vaker doet. Het is simpelweg meters maken, net zoals alles in het leven. Regelmaat is belangrijk. Vallen en opstaan hoort erbij. Het is niet erg als je gedachten alle kanten op stuiteren terwijl je op je kussen zit. Maar als je niet regelmatig gaat zitten, kom je nergens.

En heb je een keer zin in een andere vorm of plaats? Dankzij de groeiende populariteit kan je inmiddels echt overal terecht. Het Kunstmuseum in Den Haag biedt inmiddels zelfs een mindfulness-toer aan.