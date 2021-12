Tips om thuis aan de slag te gaan met je kapsel

Nog even naar de kapper voor de kerstdagen? De kans dat je nog een afspraak kan maken is klein. Voor kappers is dit de drukste tijd van het jaar, ook al is alles anders dan normaal. Aan de ene kant wil iedereen nog even snel voor de kerst naar de kapper, aan de andere kant zitten veel mensen besmet thuis en zijn er minder feestjes, waardoor er minder afspraken gemaakt worden. Mocht er ooit nog een lockdown komen, dan is het gelukkig mogelijk om thuis aan de slag te gaan. Alhoewel, zelf je haren knippen is meestal niet zo’n goed idee.

Een scherpe kappersschaar

Een verzorgde coupe onder de kerstboom zonder een bezoek aan de kapper? Het is mogelijk, maar dit wil niet zeggen dat je met een keukenschaar zelf je haar moet gaan knippen. Menig kapper zal het zeggen: knip niet je eigen haren. Voor mensen met kort en krullend haar kan het een uitdaging zijn om lange tijd niet naar de kapper te gaan. Word je ongeduldig? Zorg dan in ieder geval dat je een scherpe kappersschaar in huis hebt en een klem om het haar mee omhoog te houden. Als je het vervolgens aan durft om voor kapper te gaan spelen, knip je haar droog en in het model zoals je het draagt. Knip niet verticaal, maar maak kleine inknipjes.

Eén centimeter per maand

Heb je kort en stijl haar? Dan is het toch beter om even te wachten. Mensen met lang haar hebben wat meer mogelijkheden, zoals het dragen van een staart. Wil je toch aan de slag met een schaar, maak het haar dan vochtig met een plantenspuit en verdeel je haar in twee lagen. Op YouTube zijn verschillende filmpjes te vinden hoe je zelf lang haar kan knippen. Een belangrijke regel voor alle thuisknippers: knip liever te weinig dan te veel. Maar eigenlijk: maak nu alvast een kappersafspraak voor in het nieuwe jaar. En vergeet niet: haar groeit gemiddeld 1 centimeter per maand, dus zo’n vaart loopt het niet.

Kappersverf voor thuis

Laat je het knippen liever over aan de expert, maar ben je wel helemaal klaar met de uitgroei van je haar of heb je tijdens deze winterse maanden zin in een wat lichtere haar kleur? Dan is er goed nieuws, want zelf thuis je haar kleuren is mogelijk. Gelukkig is er kappersverf voor thuis, wat je simpel online kan kopen, zonder ammonia, PPD, resorcinol en parabenen. Goede grijsdekking van je haar of een frisse nieuwe kleur? Het is mogelijk, maar lees wel even wat tips hoe je van start moet gaan.

Verzorg je haar

Het verzorgen van je haar kan uiteraard ook vanuit huis. Wat extra verzorging kan nooit kwaad en hoeft niet veel tijd te kosten. Daarbij is voorkomen beter dan genezen. Met de juiste verzorging en haarproducten kan je voorkomen dat je haar afbreekt of verzwakt. Veel mensen hebben last van gespleten haarpuntjes. Het is belangrijk dat je je haar niet te vaak wast en dat je regelmatig een haarmasker gebruikt. Haren hebben ook voeding van binnenuit nodig. Zorg dat je geen tekort aan vitamines hebt, zoals vitamine B, A, ijzer, Zink, C E en Selenium.

En is je haar heel droog in de winter? Dan is kokosolie een aanrader. Je kan er ook voor kiezen om een droogshampoo te gebruiken als het buiten kouder wordt. En als je conditioner gebruikt, breng deze dan aan op de haarpunten en vermijd de haarwortels.