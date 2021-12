Kerststress? Met deze tips heb je daar geen last van

Er wordt vaak gezegd dat kerst de mooiste tijd van het jaar is, terwijl het voor veel mensen de nodige stress oplevert. Tel daarbij op de harde lockdown, die in rap tempo is ingevoerd, zes dagen voor de Kerst, en je hebt met een dubbele dosis stress te maken. De impact voor ondernemers is groot, omdat dit de tijd van het jaar is waarin veel omzet wordt gedraaid. Maar ook voor consumenten vallen veel plaatjes momenteel in duigen. Hoe blijf je rustig in roerige tijden als deze?

Een gevoel van onrust, spanning en stress ontstaat als we verwachtingen hebben, plaatjes over hoe bijvoorbeeld kerst eruit moet zien of plaatjes waaraan we moeten voldoen, controle willen hebben over anderen of het leven, denken dat we niet goed genoeg zijn, perfectionisme of als we weggaan uit het huidige moment, en dus weggaan bij onszelf. Er zijn veel redenen waarom we stress ervaren en het is langzamerhand zo ingeburgerd in ons leven, dat we denken dat het erbij hoort.

Manier van leven

En dan is daar kerst, een periode die voor veel mensen voor stress zorgt. Althans, wij kiezen ervoor om er een stressvolle periode van te maken. Kan dat niet anders? Jazeker, dat kan. We hebben een aantal tips op een rijtje gezet: