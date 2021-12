Thuisblijven tijdens de feestdagen? 5 tips om het extra gezellig te maken met tuinverlichting

Met Kerst en Oud en Nieuw mogen er maar vier bezoekers over de vloer komen. Dat werd bekend gemaakt tijdens de laatste persconferentie op 14 december. “Dat is in de kersttijd natuurlijk niet de blijde boodschap waar je op hoopt.”, zei premier Rutte. ‘’We moeten echt voorzichtig zijn, juist rond de feestdagen, als de behoefte om elkaar op te zoeken toch al groot is. En heel begrijpelijk natuurlijk.’’ Voor veel mensen betekent dat thuisblijven tijdens de feestdagen, maar dat hoeft niet te betekenen dat het minder gezellig of knus hoeft te zijn. Je kunt het thuis extra sfeervol maken met mooie verlichting en versieringen. Nieuws.nl geeft vijf tips.

Welke verlichting kies je?

Verlichting is er in allerlei soorten en maten. Zo heeft KS Verlichting al een assortiment van ruim 1500 verlichtingsarmaturen, met lampen voor binnen en buiten. Er zijn budget maar ook high end lampen en de stijlen variëren van klassiek tot modern. Tijdens de feestdagen heb je natuurlijk ook extra decoratieve verlichting om je huis en tuin extra sfeervol te maken. Als je verlichting buiten op wil hangen moet je best met een aantal dingen rekening houden.

1. Tijdschakelaar of timer

In de winter begint het meestal vanaf een uur of vijf flink te schemeren. Een mooi moment om de verlichting in de tuin aan te zetten dus! Wanneer je nog op het werk bent of als je er niet iedere dag aan wilt denken, dan kun je ervoor kiezen om een timer in te stellen. Dat is ook handig voor wanneer je de lampjes tijdens het slapen liever uit ziet en het voorkomt sluipverbruik, oftewel elektriciteitsverbruik zonder dat je daar iets van merkt.

2. Zorg dat je buiten weerbestendige verlichting ophangt

Je kunt niet zomaar iedere lamp buiten ophangen, want lang niet alles wat je in de winkel vindt kan tegen wind en regen. Je kunt goede buitenverlichting herkennen aan de code IP44 of aan het icoontje van de waterdruppel in een driehoek. Zo weet je zeker dat voedingsadapters, stekkerverbindingen en lichtsnoeren tegen kou en vocht kunnen.

3. Leg de verlengsnoeren op een veilige manier aan

Zorg ervoor dat je het verlengsnoer op een veilige plaats legt, zodat niemand erover kan struikelen. Je kunt het snoer eventueel in de grond vastpinnen met krammetjes.

4. Ga veilig het dak op

Tuurlijk is het leuk om ook gezellige verlichting op het dak op te hangen, maar doe het wel op een verstandige manier. Heeft het geregend of gevroren? Wacht dan even tot het droog is en check of het niet te glad is.

5. Duurzaamheid

Voor iedereen die zich bewust is van het milieu en de energiekosten laag wil houden is LED-verlichting een goede uitkomst. Dit soort lampen verbruiken namelijk minder en geven minder warmte af. Wist je dat een LED-lamp zo’n acht keer minder verbruikt dan de traditionele halogeenlamp?