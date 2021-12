Uitgestelde zorg leidt tot 23% minder IVF-behandelingen

Door de uitbraak van het coronavirus werden vorig jaar 23% minder IVF-behandelingen uitgevoerd ten opzichte van de vijf voorgaande jaren. Het aantal behandelingen daalde van gemiddeld 10.900 naar 8.400. Ook dit jaar is de verwachting dat deze daling zal doorzetten. Door uitgestelde zorg zijn veel IVF-behandelingen uitgesteld en zelfs stopgezet. Dit blijkt uit een analyse van Independer op basis van data van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Naast IVF-behandelingen werden ook hersteloperaties na de sterilisatie bij mannen minder vaak uitgevoerd in 2020. Een hersteloperatie wil zeggen dat de uiteinden van de zaadleiders, die bij een sterilisatie zijn doorgeknipt, weer aan elkaar worden vastgezet. Zodat de man weer vruchtbaar kan worden. Het aantal ingrepen nam vorig jaar af met een derde ten opzichte van de periode 2016 tot en met 2019. Er werden in 2020 in totaal 238 hersteloperaties uitgevoerd; eerder was dat gemiddeld 360.

Vrouwen steeds later moeder

Nederlandse vrouwen worden steeds later moeder. De gemiddelde leeftijd waarop zij voor het eerst zwanger worden lag anno 2020 op 30,1 jaar. In 1970 was dat nog 24,3 jaar. Vrouwen die het moederschap langer uitstellen, zijn vaker afhankelijk van IVF-behandelingen om zwanger te worden. “In Nederland worden IVF-behandelingen vergoed tot en met de leeftijd van 42 jaar. Het gaat dan om drie IVF pogingen vanuit de basisverzekering. Er zijn ook verzekeraars die een vierde of zelfs verdere behandeling vergoeden vanuit de aanvullende verzekering”, aldus Mirjam Prins, expert zorgverzekeringen bij Independer.

Ingrepen bij mannen vaak niet vergoed

“Bij mannen wordt zowel de sterilisatie als de refertilisatie niet vergoed vanuit de basisverzekering” legt Independer expert Prins uit. Zij moeten de 350 tot 400 euro voor een sterilisatie en de 3000 euro voor een refertilisatie dus uit eigen zak betalen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden het wel. Het is dus altijd verstandig om zorgverzekeringen goed te vergelijken.