Goede voornemens voor een gezondere levensstijl? 4 tips om ze eenvoudig vol te houden

Het einde van 2021 is in zicht en dat betekent dat de balans wordt opgemaakt. Hoe is het afgelopen jaar verlopen? Wat zijn de hoogtepunten? Wat zijn de dieptepunten? En vooral, wat zou je in 2022 graag anders willen? De eerste paar weken van januari gaan de meeste mensen vol frisse moed van start en met goede voornemens. Stoppen met roken, gezonder eten, meer sporten…

Slechts weinig slagen erin dat het hele jaar vol te houden. Maar juist in de coronaperiode blijkt maar weer hoe belangrijk het is om van gezondheid, zowel fysiek als mentaal, een prioriteit te maken. Met deze vier tips ga je in 2022 eenvoudig gezonder door het leven.

1. Maak van slapen een prioriteit

Wanneer je slaapt komt je lichaam en je brein tot rust. Heel belangrijk voor als je overdag goed wil functioneren. Het lichaam krijgt gedurende de nacht een ‘onderhoudsbeurt’ wat het nodig heeft om te kunnen herstellen van de dag ervoor. Zorg er dus voor dat je van slapen een prioriteit maakt zodat je lekker in je vel blijft zitten. Een goede nachtrust heeft niet alleen te maken met hoeveel uren je je ogen sluit, ook een comfortabel bed kan een wereld van verschil maken. Kies een boxspring die bij je slaaphouding past en je zult merken dat je als herboren wakker wordt. Een eenvoudige manier om je goede voornemen uit te voeren.

2. Werk aan je conditie

Voldoende beweging is essentieel om je gezondheid op peil te houden. Het afgelopen jaar moesten sportgelegenheden om de haverklap sluiten vanwege corona, maar dat hoeft geen excuus te zijn. Een extra rondje met de hond, een paar keer op een neer rennen op de trap of je kuitspieren trainen tijdens het tandenpoetsen: je kunt meer beweging gemakkelijk integreren in je dagelijks leven. Maak het vooral een leuke uitdaging voor jezelf om op een creatieve manier aan je conditie te werken. Op die manier is het stukken makkelijker vol te houden en je zult merken dat je je een stuk energieker voelt.

3. Wees lief voor jezelf

Als je je goede voornemens echt wil volhouden, moet je jezelf niet te veel straffen. Wanneer je alleen maar op een negatieve manier kijkt naar gewoontes waar je niet blij mee bent, kan het frustrerend zijn als het even niet lukt. Formuleer je voornemens op een positieve manier en vermijd voornemens waar je te strenge regels voor jezelf opstelt over wat je allemaal niet mag. In plaats van ‘ik wil niet meer snacken’, kun je jezelf bijvoorbeeld belonen door uitgebreider te koken waardoor je meer kunt genieten van een maaltijd.

4. Meer structuur geeft minder stress

Sta je onder hoge druk en heb je regelmatig het gevoel dat je te veel stress ervaart? Breng dan meer structuur aan in je leven. Geef prioriteit aan datgene wat het belangrijkste voor je is en kies voor jezelf. Heb je geen tijd om naar een verjaardag van een vage bekende te gaan? Ga dan gewoon niet. Kijk kritisch naar de structuur van je dagelijkse routine, plan minder in en zeg vaker nee. Dat kan soms moeilijk zijn, maar wanneer je leven meer in balans is zul je meer van jezelf kunnen geven in datgene dat je wél kiest te doen. Uiteindelijk is vaker ‘nee’ zeggen beter vol te houden dan altijd maar ‘ja’ zeggen.