Duurzamer met een groen dak boven je hoofd

Meer dan ooit zijn we ons bewust van de noodzaak milieubewuster te gaan leven. Groene stroom, afval scheiden en duurzamer bouwen. We weten het allemaal: vergroenen en verduurzamen is hard nodig om de aarde voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar te houden. Een van de manieren om jouw eigen steentje bij te dragen is wel heel leuk. Je kunt het dak van je huis namelijk vergroenen.

Een begroeid dak, oftewel een sedumdak, maakt de omgeving groener en draagt bij aan de biodiversiteit in je woonomgeving. Je kunt zo’n groen dak alleen voor de sier aanleggen, dan kun je er niet op lopen of je maakt van je dak een prachtige daktuin waar je ook nog eens kan genieten van de bloemetjes en de bijtjes.

Tien voordelen op een rijtje

Groene daken hebben veel voordelen ten opzichte van de grijze laag ‘ouderwetse’ bitumen dakbedekking.

De luchtkwaliteit verbetert aanzienlijk. Fijnstof en CO2 worden veel beter uit de lucht gefilterd. Steden worden door de opwarming van de aarde steeds heter. In grote steden als Amsterdam en Utrecht is het in de zomer zo’n 7 graden warmer dan in buitengebieden. Voldoende groene daken kunnen de hitte in de stad met een paar graden terugbrengen. Planten en bloemen houden insecten zoals bijen, spinnen en vlinders in leven die op hun beurt voor nieuwe vegetatie zorgen. De energierekening kan omlaag. Het huis is door de groene laag veel beter geïsoleerd tegen warmte en kou. De temperatuurschommelingen zijn bovendien minder groot waardoor de levensduur van je dak ook nog eens kan verdubbelen. De vegetatielaag dempt de geluiden van de straat en is bovendien een stuk aantrekkelijker om naar te kijken. Groene daken fungeren bij hevige regenval als een soort spons. Het riool wordt op deze wijze ontlast en na een regenbui is er minder wateroverlast omdat de onderlaag van het groene dak, en de plantwortels het water vasthouden Zo’n groen dak heeft weinig onderhoud nodig. Eenmaal per jaar moet je de afvoer controleren, bemesten en plantenresten weghalen als dat nodig is. Onkruid kun je wieden om te voorkomen dat wortels de dakbedekking aantasten. En voor de kosten hoef je het ook niet echt te laten. De aanlegkosten variëren van 30 euro per vierkante meter voor een sedumdak tot 120 euro per vierkante meter voor een intensief begroeide daktuin. Tegenwoordig kun je er ook nog eens subsidie voor krijgen omdat gemeentes de voordelen van zoveel mogelijk groene daken steeds vaker inzien. In de Groenesubsidiewijzer zie je in welke gemeente subsidies gelden. Je kunt zo’n daktuin ook best makkelijk zelf aanleggen met een tapijt met sedumplanten. Leuke klus!

21 miljoen vierkante meter

In opdracht van Natuur & Milieu en Het Groene Loket maakte Readar Luchtfoto’s in Nederland om te inventariseren hoeveel van die groene daken er in ons land mogelijk zouden kunnen zijn. Readar maakte bovendien per gemeente een schatting van het aantal daken dat van grijs naar groen zou kunnen gaan. Er werd vooral gekeken naar de hoeveelheid grijze daken tot 20 vierkante meter. In de gemeentes Tilburg (481.000 m2), Eindhoven (476.000 m2), Enschede (321.000 m2), Breda (318.000 m2) en Rotterdam (312.000 m2) blijkt het ‘vergroeningspotentieel’ het grootst.

De uitkomst van deze inventarisatie is dat we met z’n allen 2 miljoen daken van schuren, garages en uitbouwen zouden kunnen vergroenen die gezamenlijk zo’n 21 miljoen vierkante meter aan groen oppervlak kunnen opleveren. Nogal wat winst voor natuur en milieu.