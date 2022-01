4x tuintrends tijdens de coronacrisis

Veel Nederlanders hebben de afgelopen twee jaar hun tuin aangepakt. Er werd massaal geklust aan huis en tuin, omdat tijdens de coronagolven en lockdowns Nederlanders plotseling veel meer tijd hadden. En zonder vakanties naar zonnige oorden, werd de achtertuin het alternatief. Als de besmettingen blijven oplopen, is de kans groot dat dat ook dit jaar het geval zal zijn. De zomers van 2020 en 2021 bleek het vervangen van de schutting in de tuin erg populair te zijn. Welke trends kunnen we nog meer herkennen?

1. Meer privacy

Het aantal meldingen van overlast door omwonenden is in de afgelopen anderhalf jaar geleidelijk aan toegenomen. Het lijkt erop dat dat iets te maken heeft met het feit dat mensen door de coronamaatregelen steeds vaker thuis zijn. Mensen werken vaker thuis, vakanties worden meer in de tuin gevierd en veel mensen zagen corona als het ideale moment om een hond te nemen. De toegenomen populariteit van goede schuttingen is dus niet zo heel gek.

2. Meer luxe

Naast het verbeteren van de privacy kregen mensen ook meer behoefte aan luxe. Mooie tuinmeubelen van merken zoals 4 Seasons Outdoor en zelfs zwembaden en jacuzzi’s werden aangeschaft. Dit is wellicht te verklaren door het feit dat veel mensen het vakantiegeld niet hebben uitgegeven aan een reis en daardoor ruimte in de portemonnee overhouden om meer in eigen huis en tuin te investeren. Als je je tuin dit jaar ook een make over wil geven, dan ben je bij 4 Seasons Outdoor Store in ieder geval aan het juiste adres.

3. Duurzamere tuinen

Het verduurzamen van tuinen is ook een trend die blijft voortzetten. In plaats van een volledig bestraatte tuin, wordt er tegenwoordig vaker voor een tuin met groen gekozen. Sommige gemeenten in Nederland bieden zelfs subsidies voor het nemen van maatregelen om tuin of bedrijfsterrein te vergroenen. Bijvoorbeeld het van het riool afkoppelen van regenwaterafvoer, het weghalen van bestrating, het aanbrengen van een groendak, een boom planten, het gebruiken van regenwater in huis of in de tuin. De maatregelen kunnen inwoners zelf uitvoeren, maar ze kunnen het ook laten uitvoeren door een hoveniersbedrijf.

4. Moestuintjes

Albert Heijn begon deze trend een paar jaar geleden opnieuw, maar in de coronaperiode zijn moestuinen nog populairder geworden. Met een moestuin kun je voor een deel zelfvoorzienend leven, iets wat helemaal past bij deze tijd. Wanneer je je eigen groentes, fruit, kruiden en gewassen teelt ben je niet meer afhankelijk van wat er in de supermarkt ligt. Dat is voor deze tijd geen must, maar voor sommigen een leuke bezigheid tijdens de pandemie en een ware ‘coronahobby’.

Over een paar maanden zal het eerste lentezonnetje zich weer laten zien. Dan is het natuurlijk fijn als je daar in je eigen tuin van kunt genieten. Of je nu wel of niet de vakantieperiode thuis zult doorbrengen, het opleuken van je tuin is hoe dan ook een waardevolle bezigheid.