Dit is de impact van een mooi schilderij- of fotolijst

De afgelopen twee jaar waren we met z’n allen veel thuis. Inmiddels komen de muren misschien letterlijk op je af. Quarantaine, thuiswerken en reisverboden maakten dat de interesse en aandacht voor ons eigen interieur flink is aangewakkerd. Uit data onderzoek van tijdschriften app Readly blijkt dat het afgelopen jaar het aantal lezers in de magazine categorie ‘interieur & architectuur’ met 35,6% is gestegen. Veel Nederlanders zijn op zoek naar inspiratie om kamers opnieuw in te richten. Een van de grote vragen is daarbij: wat hangen we aan de muur?

Wie naar een schilderij of een foto aan de muur kijkt, ziet vaak alleen de afbeelding. De lijst is echter ook een belangrijk onderdeel van het werk waar de meeste mensen niet op letten. Wat doet een strakke zwarte lijst met een schilderij? Of een rijk versierd, gouden of zilver exemplaar? Wat doet de kleur van de lijst of het glas met het plaatje waar het om draait? En waarom heeft een schilderij eigenlijk überhaupt een lijst?

Modegrillen door de eeuwen heen

Om maar met de laatste vraag te beginnen: een lijst is er natuurlijk om de afbeelding of het schilderij te beschermen. Het levert extra stevigheid op en houdt het doek of de foto strak en zonder kreukels of vouwen. Bovendien heeft het kader een visuele functie en komen sommige composities nu eenmaal beter tot hun recht als er een lijst omheen zit. Voeger al was het maken van lijsten een belangrijk ambacht en soms was de schilderijlijst nog imponerender dan het kunstwerk zelf.

Lijsten zijn in de loop der tijd echter ook onderhevig geweest aan modegrillen. In de zestiende eeuw kregen schilderijen bijvoorbeeld een eenvoudige houten lijst met een tekst die de inhoud van de voorstelling beschreef. In de zeventiende eeuw kwam matglanzende ebbenhout als materiaal op en later namen de vergulde lijsten veel aftrek. Vooral als je geld had, wilde je dat natuurlijk laten zien. Vanaf eind zeventiende eeuw kwamen onder invloed van het Franse hof, de barok en het rococo op en dat zag je terug in de frivole opengewerkte vaak vergulde lijsten met krullen en ornamenten. Daarna volgde als reactie het neoclassicisme met strakke en sobere ontwerpen wat weer gevolgd werd door de art nouveau die weer een ander sausje bracht.

De professionele lijstenmaker

Inmiddels zijn alle vormen te vinden bij de professionele lijstenmakerij en is een goed gekozen lijst of een compositie van lijsten essentieel voor een goed afgestemd en gekozen interieur. Het zijn immers blikvangers. Een goede lijstenmaker geeft uitgebreid advies over de uiteenlopende stijlen, maten en kleuren en biedt maatwerk. Verno is zo’n lijstenmakerij die het oude ambacht en de nieuwste technieken combineert. Zowel trendy als klassieke en strakke lijsten en spiegels worden met de grootste kwaliteit en zorg vervaardigd. Het hout dat Verno voor de lijsten gebruikt komt rechtstreeks uit Braziliaanse herbebossing gebieden en heeft dus geen impact op de ontbossing van het regenwoud. Na een droogproces van een week wordt het direct, zonder tussenhandel, naar hun lijstenfabriek gebracht. Zo heeft het bedrijf niet alleen controle op de kwaliteit, maar kan men ook de prijzen laag houden.

