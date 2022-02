Opgeruimd staat netjes…en gezond

Het was simpelweg voor de coronapandemie onvoorstelbaar dat we zoveel tijd in onze huizen zouden doorbrengen. Maar het werd onze dagelijkse realiteit door twee jaar quarantaine. ‘Our home’ werd ‘our castle’ en dus belangrijker dan ooit. De halve woonkamer werd heringericht als kantoor, de keuken werd een schoolklas en de garage een gym aan huis. En er werd in quarantaine tijd enorm opgeruimd. Het was druk bij de milieustraten en de vuilophaaldienst draaide overuren.

Mentale gesteldheid

In de 20ste eeuw zei Carl Jung, de beroemde Zwitserse psychiater, al dat een huis symbolisch en psychologisch enorm belangrijk is voor de mens. “Ons huis is een reflectie van onszelf, onze identiteit”, zei hij. “Hoe we de ruimte inrichten houdt verband met ons innerlijk en onze mentale gesteldheid.” Inmiddels is er een heuse stroming in de psychologie, ‘environmental psychology’ die deze gedachte met wetenschappelijk onderzoek ondersteunt.

Zo is er een bekend onderzoek van de University of California-Los Angeles waarin gezinnen gevraagd werd hun huis te filmen terwijl ze er zelf in rondliepen. De resultaten tonen aan dat mensen die voortdurend stil stonden bij alle projecten die ongeorganiseerd of onaf waren in hun huis, aan het einde van de dag een slechtere stresshormoon-balans hadden dan mensen die hun huis als relaxed en rustgevend omschreven.

Opruimen als ‘booming business’

De opruim-wetenschap is inmiddels ook ‘booming business’ geworden en meer en meer ondernemers worden ‘professional organizer’. Het vak wordt de laatste jaren steeds populairder. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat in vijf jaar tijd het aantal ‘opruimcoaches’ is vervijfvoudigd. En Marie Kondo, de beroemdste opruimcoach ter wereld, is inmiddels uitgegroeid tot een ware Amerikaans heldin. Haar credo: alleen de dingen die blijdschap opleveren (spark joy) moet je houden.

Nu het weer lente wordt, gaan niet alleen de vogels zingen maar kriebelt de opruim- en schoonmaakwoede bij heel veel mensen ook weer. Het betekent vaak dat je afscheid neemt van dingen die je niet meer gebruikt of nodig hebt om zo letterlijk je huis maar ook je hoofd leeg te maken. Vervolgens moeten de spullen die je bewaard ook nog gestructureerd en gestroomlijnd worden.

Populair in die fase bij opruimcoaches zijn labelling machines, zoals Dymo labels. Of je nou labels gebruikt voor lades, planken, plastic bakken, glazen flessen of dozen, het plakken van labels maakt dat je snel en gemakkelijk vindt wat je zoekt.

Speelgoed en kruiden

Rondslingerend speelgoed is bijvoorbeeld een terugkerend probleem wat gemakkelijk te organiseren is door een goed opbergsysteem met Dymo 450 labels. Je kunt dat het beste doen per categorie (bijvoorbeeld knutselspullen en/of per persoon. Je bergt dan alles op uit die bepaalde categorie (bijvoorbeeld knutselspullen, lego, blokken, verkeeldspullen) op een plek in huis. Dus niet meer in drie verschillende kasten en lades maar in gelabelde bakken, mandjes of kratten.

En denk bijvoorbeeld eens aan het opruimen van je keuken. Die losse pakken pasta en rijst kun je bijvoorbeeld makkelijk in voorraadbussen met een sticker doen. Zo grijp je nooit mis en het staat nog leuk ook. Labelen in de keuken is zelfs een rage geworden onder de TikTok-gemeenschap. Blogger Terese Caruso ging zelfs viral toen ze een videootje poste van hoe ze haar rommel van een kruidenkast veranderde in een georganiseerd geheel door eenvoudige maar chique etiketten te plakken!