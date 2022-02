Suiker zonder calorieën? Dat klinkt te goed om waar te zijn

Mensen lijken niet zonder de smaak van suiker te kunnen. Zoet eten en drinken vinden we nu eenmaal lekker. Eigenlijk krijgen we dat vanaf onze geboorte al mee via ‘zoete’ moedermelk. Die suikers hebben we als baby ook nodig om te groeien. Later echter, als we volwassen zijn, is dat niet meer zo. Iedereen weet inmiddels dat te veel suiker niet goed voor je is. Tegenwoordig zijn er natuurlijk veel zoetstoffen beschikbaar als alternatief. En dat is ook wel nodig voor de volksgezondheid.

Als gevolg van de stijging van diabetes, vetzucht en hart- en vaatziekten groeit momenteel de vraag naar natuurlijke zoetstoffen in de wereld enorm. Bovendien zijn mensen meer en meer op zoek naar biologische producten in plaats van synthetische toevoegingen aan levensmiddelen. Een van die natuurlijke zoetstoffen, erythritol, lijkt te goed om waar te zijn. Volgens de berichten heeft deze zoetstof geen bij effecten, smaakt het bijna hetzelfde als suiker maar bevat het geen calorieën zoals andere suikervervangers.

Wat is Erythritol eigenlijk?

Erythritol behoort tot een klasse van verbindingen die suikeralcoholen worden genoemd en is te vergelijken met middelen als xylitol, sorbitol, en maltitol. De laatste drie middelen kennen we inmiddels wel en de meesten kun je gebruiken als laag calorische zoetstof in je thee of koffie. Suikeralcoholen zijn in kleine hoeveelheden overigens ook te vinden in de natuur, zoals in fruit en groenten. Ze zijn zo gestructureerd dat ze de zoete smaakreceptoren op je tong stimuleren. Waar Erythritol van de andere suikeralcoholen vooral in verschilt, is dat het middel veel minder calorieën bevat.

Maar is het veilig?

Meerdere studies naar de toxiciteit en effect op het metabolisme bij dieren tonen aan dat Erythritol voor zowel dierlijke als menselijke consumptie veilig is. Er is één nadeel dat geldt voor de meeste suikeralcoholen, het kan problemen veroorzaken bij de spijsvertering. Vooral als je heel veel suikeralcoholen inneemt, kan het voor een opgeblazen gevoel en maag- en darmklachten zorgen. Onderzoekers van de EU bepalen overigens van elke zoetstof de Aanvaardbare Dagelijkse Inname, oftewel ADI. Aan de hand van dierproeven berekenen ze hoe veel iemand van een stof kunnen innemen zonder dat ze last krijgen van negatieve effecten.

Maar Erythritol verschilt ook hierin van de andere suikeralcoholen. Het wordt namelijk veel sneller opgenomen in je bloed, komt in kleinere hoeveelheden in je maagdarm kanaal terecht en wordt voor 90 procent uitgescheiden in je urine. Minder last van gasvorming en andere ongemakken dus. Nog een ander voordeel met name voor diabetes patiënten, is dat Erythritol niet bijdraagt aan een verhoogde bloedsuikerspiegel en dat het zich in het lichaam zelfs lijkt te gedragen als anti-oxidant. Volgens een aantal studies verlaagt het mogelijk de kans op schade aan de bloedvaten bij mensen met diabetes type 2. Dit gezondheidseffect moet nog wel nader onderzocht worden.

Hoe dan ook, de vraag naar deze natuurlijk zoetstof zal voorlopig nog wel even toenemen.