Tuintrends van 2022: maak je tuin klaar voor de lente

Foto: Photo by Benjamin Combs on Unsplash

De winter komt langzaam tot zijn einde. Het wordt weer langer licht, het zonnetje laat zich vaker zien en de vogeltjes beginnen te fluiten. Dat betekent dat we weer lekker naar buiten kunnen en gaan genieten van de lente! En wat is nu fijner dan dat te doen in je eigen tuin? Maak je tuin klaar voor de lente en laat je inspireren door de tuintrends van 2022.

Tuintrend #1 – Groen, modern en industrieel

Het nieuwe tuinseizoen betekent een frisse start. Daar horen frisse en natuurlijke kleuren bij, in een stoer, maar toch strak geheel. Ook duurzaamheid is bij deze trend belangrijk. Dat betekent meer in harmonie met de natuur leven en de biodiversiteit hierin ruimte geven. Ga lekker de tuin in om te tuinieren en geniet van de ontspanning van groene vingers. Hoe meer groen, insecten en vogels, hoe beter! Daarmee help je de natuur ook nog eens. Ook in het materiaalgebruik speelt aandacht voor de natuur een grote rol. Bij het inrichten van de tuin kun je kiezen voor natuurlijke en duurzame materialen, zoals bamboe en hout.

Tuintrend #2 – Opgeruimd en overzichtelijk

Als je het oude graag achter je wil laten en behoefte hebt aan rust aan je hoofd, dan kun je kiezen voor een opgeruimde en overzichtelijke tuin. Kies voor planten in rustige kleuren zoals wit, geel en blauw. Je kunt op het gebied van aankleding contrast aanbrengen door warme houtkleuren aan te vullen met kleur. In de webshop of op één van de vier locaties van Tuinmeubelland kun je je hart ophalen en je laten inspireren. Bij deze trend passen natuurlijke materialen die praktisch en duurzaam zijn, zoals hout en gerecyclede kunststoffen.

Tuintrend #3 – Natuur en retro

In onze samenleving gaan veranderingen ontzettend hard. Misschien ga je in deze sneltreinvaart mee, maar het kan ook fijn zijn om soms even stil te staan. Verlang je naar een harmonieuze en rustgevende plek? Dan is de natuur en retro trend een goed idee. Transformeer je tuin in een oase van rust, waar alles ongepolijst en puur natuur is. Geef oprechte aandacht voor al het unieke in de natuur. Elk blad, elke steen, elke bloem is anders. En dat in je eigen tuin.

Tuintrend #4 – Ongepolijste natuur

Bij deze trend hebben speciale plantsoorten een grote rol. Van bijzondere groenten voor moestuinen en fruitleibomen tot ongewone planten zoals tuinorchideeën. Kies voor meubels en accessoires die de natuur reflecteren. Gevlochten materialen, warme, aardse en natuurlijke kleuren, gecombineerd met zachte pasteltinten en verfijnde vormen passen hier goed bij. Je kunt als aanvulling goud, agaatrood, amethist-lila en barnsteen-geel als accentkleuren gebruiken.

Tuintrend #5 – Verbinding met elkaar en de natuur

Sinds 2020 waren de lentes en zomers anders dan anders. Vaker dan ooit waren we aan huis gekluisterd, en dus ook vaker in de tuin. Deze laatste tuintrend speelt in op onze behoefte aan verbinding met elkaar en de natuur. En waar kan dat nu beter dan in de tuin? In deze tuin voelt het alsof het iedere dag vakantie is. Een kleurrijke en vrolijke tuin waar je kunt ontspannen. Kies voor bonte kleuren en vrolijke prints. Qua inrichting zijn rotan tuinmeubelen, loungesets om uitgebreid op te relaxen, vrolijke parasols en kleurrijke kussens ideaal.