Nederlandse jongeren slapen in de openlucht om geld in te zamelen voor voor minderjarige vluchtelingen

Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn al ruim drie miljoen mensen hun land ontvlucht. Een groot deel van deze vluchtelingen is nog geen 18 jaar oud en heeft daarom recht op bescherming én een dak boven hun hoofd. Maar in de praktijk krijgen ze dat helaas vaak niet.

Voor hen en alle andere minderjarige vluchtelingen over de hele wereld heeft jongerenorganisatie Young Impact samen met KRO-NCRV en de maatschappelijke diensttijd (MDT) de landelijke actie #bedvoorbed opgezet, die plaatsvindt in de nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 maart aanstaande. Jongeren verruilen die nacht hun eigen warme bed voor een nacht in de openlucht. Met de actie wordt geld ingezameld voor Stichting Vluchteling, een organisatie die onder andere minderjarige vluchtelingen veilig onderdak biedt. Doneren kan via de actiewebsite waar de deelnemende jongeren hun actie registreren.

In de openlucht: in achtertuin, Johan Cruyff ArenA en Madurodam



Alle deelnemende jongeren, grotendeels tussen de 13 en 25 jaar oud, geven vanaf dinsdagavond 22 maart 7 uur twaalf uur lang hun veilige slaapplek op. Met deze actie vragen jongeren uit heel Nederland aandacht voor de omstandigheden waarmee jonge vluchtelingen te maken krijgen op hun vlucht voor geweld en oorlog. Ze kunnen zich laten sponsoren en ruilen die nacht hun eigen bed in voor een slaapplek buiten, bijvoorbeeld op hun sportclub, op het schoolplein of in hun eigen achtertuin.

Sommige actievoerders pakken het grootser aan en benaderen unieke locaties om daar te kunnen overnachten. Zo overnachten er jongeren in de Johan Cruijff ArenA, voetbalstadion Galgenwaard in Utrecht en in miniatuurstad Madurodam. Naast deze actie delen de initiatiefnemers ook een petitie om alleenreizende minderjarige vluchtelingen structureel beter te beschermen. Deze wordt op 20 juni, Wereldvluchtelingendag, overhandigd aan het Europees Parlement in Brussel.

Opbrengsten voor Stichting Vluchteling



Alle opbrengsten van #bedvoorbed gaan volledig naar Stichting Vluchteling. De organisatie biedt onder andere onderdak, slaapplaatsen en medische zorg aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd. Het bedrag dat wordt ingezameld met #bedvoorbed wordt in samenwerking met Stichting Vluchteling besteed aan noodhulpprojecten voor minderjarige vluchtelingen uit Oekraïne en andere landen waar jongeren moeten vluchten voor oorlog en geweld.

Gratis lespakket voor scholieren



Young Impact verspreidt een gratis lespakket onder honderden middelbare- en mbo scholen om zoveel mogelijk jongeren te mobiliseren om een nacht buiten te slapen en geld in te zamelen. Het lespakket geeft scholieren achtergrondinformatie over de situatie waarin tienervluchtelingen vaak verkeren. Ook maakt een vertoning van de KRO-NCRV documentaire Shadow Game onderdeel uit van dit lespakket De documentaire toont de erbarmelijke omstandigheden waarin jonge vluchtelingen verkeren en de gevaarlijke reis die zij door Europa moeten maken. Shadow Game won afgelopen jaar onder andere een Gouden Kalf als beste lange documentaire.

Samen in actie voor jonge vluchtelingen



Deze actie is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen Young Impact, KRO-NCRV, MDT, Stichting Vluchteling en ABN AMRO. De actie #bedvoorbed is tevens de aftrap van de samenwerking tussen KRO-NCRV en Young Impact. KRO-NCRV wil, net als Young Impact, de samenleving inspireren en in beweging brengen om de wereld van morgen duurzamer en meer verbonden te maken. Dit kunnen jongeren ook doen door mee te doen aan een van de vele MDT-projecten van de maatschappelijke diensttijd. De actie #bedvoorbed wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het ABN AMRO Versnellingsfonds.