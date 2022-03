Verbouwen blijft populair, ook na corona

Tijdens het tweede coronajaar hebben veel huiseigenaren een hypotheek aangevraagd voor een verbouwing. Het aantal aanvragen was 128 procent hoger dan voor de pandemie. In 2020 ging het aantal aanvragen voor een verbouwing met 45 procent omhoog. Vorig jaar zijn er dus nog meer mensen in actie gekomen.

Waarom verbouwen?

Twee belangrijke redenen dat mensen steeds vaker hun huis verbouwen zijn de krappe woningmarkt en het gebrek aan betaalbare woningen. Daarnaast hebben veel mensen het afgelopen jaar thuisgewerkt. Dit vraagt om meer ruimte, zoals een geschikte plek om te werken. Dan is een verbouwing een logische keuze. Door de enorme populariteit van verbouwen, is het momenteel lastig om een aannemer te vinden. Dit kan soms maanden duren.

Populaire verbouwingen

Een van de meest populaire verbouwingen is een aanbouw. Een nadeel is wel dat je een deel van je tuin moet opgeven. Daarom kiezen veel mensen voor een overkapping op maat, waardoor je wat meer buitengevoel behoudt. Daarnaast is de verbouwing van de keuken populair; dit kan ook een buitenkeuken zijn. Verder kiezen veel mensen voor een dakkapel en het verbouwen van de zolder.

Kosten verbouwing

Een verbouwing kost geld. Het is over het algemeen goedkoper dan de aanschaf van een nieuw huis, maar toch. Als een huiseigenaar kiest voor een verbouwing, en daarmee zijn huis wil verruimen, gaat het al snel over een aanbouw, dakkapel of de verbouwing van een keuken of badkamer. Tel daarbij op de kosten van behang, verf, nieuwe meubels en andere benodigdheden, en dan kom je in ieder geval op een bedrag tussen de 5.000 en 100.000 euro. Dit is uiteraard afhankelijk van wat er nodig is. Een dakkapel met een afmeting van 3 x1 komt al snel uit tussen de 1.700 en 5.800 euro.

Het financieren van een verbouwing

Het financieren van een verbouwing kan door middel van het verhogen van de bestaande hypotheek, het afsluiten van een tweede hypotheek of met een persoonlijke lening. Het doorlopend krediet is niet meer verkrijgbaar op de Nederlandse markt. De persoonlijke lening is een goed alternatief voor het financieren van een verbouwing. Je hebt als huiseigenaar minder kosten en er is geen overwaarde nodig. Daarbij komt de hypotheek niet in een hogere risicoklasse.

Kan je kosten verbouwing aftrekken?

Binnenkort gaat Nederland weer belastingaangifte doen. De kosten voor het verbouwen, onderhouden en verduurzamen van een eigen huis zijn niet aftrekbaar in de belastingaangifte. Als er geld is geleend voor een verbouwing of onderhoud, dan is de rente over de lening meestal aftrekbaar als de lening wordt gebruikt voor zaken die onlosmakelijk verbonden zijn met de koopwoning. Voorbeelden hiervan zijn het vervangen van de kozijnen, asbestverwijdering, schilderwerk of de verbouwing van de keuken. Daarnaast vallen energiebesparende zaken zoals spouwmuur- en vloerisolatie of een warmtepomp hieronder.