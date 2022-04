Eén op de drie talen bedreigd met uitsterven

Steeds meer wereldse talen dreigen blijvend te verdwijnen, dat zeggen onderzoekers van het Endangered Languages Project van de Universiteit van Hawaï. Volgens het onderzoek kent de wereld zo’n 7000 talen, waarvan er bijna 2,500 bedreigd zijn om permanent te verdwijnen.

Over de hele wereld zijn er talloze mensen die Engels, Hindi, Mandarijn, Spaans of Arabisch spreken, maar er zijn ook talen die nog slechts tien mensen machtig zijn. Deze talen lijken langzaam uit te sterven en dat is een verlies voor mens en cultuur. Waar kom je de meest bedreigde talen tegen?

7000 talen in de wereld

Dat er zo’n 7000 talen zijn, is al best verbazingwekkend. Zeker als je uitgaat van het feit dat de meeste mensen de eerder genoemde talen spreken. Desondanks zijn er in de jaren dat mensen een beschaving hebben opgebouwd, altijd en overal verschillende manieren van communiceren ontstaan. Vooral in de continenten met uitgestrekte vlaktes, bossen of woestijn, waar nog veel inheemse gebieden zijn, worden talen gesproken die niet of nog nauwelijks voorkomen en daardoor dreigen te verdwijnen. Neem bijvoorbeeld de landen die in het continent Oceanië liggen, daar worden ruim 700 talen bedreigd. Het Pitjantjatjara, gesproken door Aboriginals in Centraal-Australië, wordt nog maar gesproken door 3000 mensen. Het Jingulu, gesproken door inwoners van Noord-Australië, kent nog maar amper tien sprekers. Allebei de talen worden gekenmerkt als ‘bedreigd’.

Lastig onderscheid tussen dialect en taal



Volgens de onderzoekers van het Endangered Languages Project is het lastig om met zekerheid te zeggen of iets een taal of een dialect is. Daardoor worden de cijfers uit het onderzoek bestempeld als schattingen, omdat niet duidelijk is wie wat spreekt. Naast Oceanië kennen ze ook in Azië (693) en Afrika (428) problemen met het verdwijnen van talen. Daarentegen zijn er in Zuid- (226) en Midden- en Noord-Amerika (222) minder problemen met het verdwijnen van talen.

Minst bedreigde talen in Europa

In Europa zijn de minst bedreigde talen. Het gaat hier om minder dan 150 verschillende soorten. Dit wordt onder ander verklaard door het hoge welvaartsniveau in de meeste delen van Europa. Desondanks zijn er in Europa meer talen dan je denkt. Dit komt omdat we per land vaak één taal als officiële taal aanmerken. Ondanks dat bestaan er wel degelijk meerdere talen binnen een land. Neem bijvoorbeeld Spanje, waar naast het Spaans, nog vier officiële talen en twee onofficiële regionale talen bekend zijn. Ook in andere Europese landen is dit het geval. In totaal zijn er zo’n 225 talen door heel Europa, waarvan er maar 24 officieel zijn.

Voordat de Brexit zich voltrok, was voor dertien procent van de EU-inwoners Engels de moedertaal. Nu is dat nog slechts één procent, omdat in Ierland en Malta Engels wordt gesproken. Duits wordt het meest gesproken binnen Europa, Italiaans en Frans volgen op plek twee en drie.