Ouderen willen digitale vaardigheden verbeteren vanwege internetcriminaliteit

Online criminaliteit neemt de afgelopen jaren toe en maakt veel slachtoffers. Maar liefst 2,5 miljoen mensen, jong en oud, kregen er in 2021 mee te maken, meldde het CBS onlangs. Veel ouderen willen dan ook meer leren over het beveiligen van hun computer, tablet of smartphone (35%) en over het veilig gebruiken van internet (33%), blijkt uit onderzoek van SeniorWeb.

Phishing

De meeste slachtoffers kregen volgens het CBS te maken met verschillende vormen van online oplichting en fraude, vooral aankoopfraude. Phishing komt veel voor, maar maakt relatief weinig slachtoffers, omdat veel mensen hier niet (meer) in trappen. Ook de leden van SeniorWeb weten steeds beter wat ze moeten doen bij phishing. Zo reageren de meesten niet op verzoeken van banken en overheidsinstanties die via WhatsApp, sms, e-mail of telefoon worden gedaan (79%) en gooien ze mail van onbekende afzenders weg (77%). Ook blokkeert ruim de helft de afzenders van phishing. Toch vindt bijna één op de vijf senioren het lastig om deze vorm van online oplichting te herkennen en geeft aan hierbij hulp nodig te hebben.

Helpende hand

Veilig internetten is ingewikkeld. Helemaal voor mensen die nog niet zo digitaal vaardig zijn. Daarbij worden internetcriminelen steeds slimmer en mikken zij soms ook specifiek op ouderen. Daarom ondersteunt SeniorWeb ouderen ook bij veilig internetten met tips, uitleg en hulp. Veel informatie is nu gebundeld op seniorweb.nl/online-veiligheid-en-privacy. Ook kunnen senioren terecht bij 450 leslocaties in het hele land voor inloopspreekuren en workshops. Tevens neemt SeniorWeb weer deel aan de campagne ‘Senioren en veiligheid’ van het ministerie van Justitie en Veiligheid, die 5 april is gestart.

Campagne ‘Senioren en veiligheid’

De bewustwordingscampagne ‘Senioren en veiligheid’ vindt, net als vorig jaar, de gehele maand april plaats. Met de slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ en de filmpjes met acteur Kees Hulst wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan vier verschillende vormen van (internet)criminaliteit: phishing, spoofing, hulpvraagfraude en babbeltrucs. Het doel is om senioren bewuster en weerbaarder te maken om zo slachtofferschap te voorkomen. Vele partijen hebben zich net als SeniorWeb aangesloten bij de campagne, zoals ouderenbonden, politie, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en Fraudehelpdesk.