Koffie en cake het meest populair bij uitvaarten

De inspiratie en mogelijkheden zijn bijna eindeloos rondom het laatste afscheid. Toch kiest 74% van de Nederlanders nog steeds voor een ‘doe maar gewoon, standaard’ of ‘klein en intiem’ afscheid. Zelfs de helft van de ondervraagden kiest koffie en cake voor gasten op zijn of haar uitvaart. Slechts een op de tien ziet het afscheid als hun ‘laatste feestje’.

Dit en meer blijkt uit onderzoek onder 1.500 volwassen Nederlanders. Het blijkt ook niet zoveel uit te maken waar je in Nederland wordt uitgevaren. Zowel Brabanders als Limburger of Amsterdammers houden het liever simpel. Gewoon met een kopje koffie en een stukje cake.

Het organiseren van een uitvaart in Amsterdam

Het is natuurlijk ook niet iets waarmee je je graag bezighoudt, maar wanneer het er op aan komt is het toch van belang dat het zorgvuldig en met aandacht geregeld wordt. Een uitvaart gebeurt bijna altijd onverwacht. Het is dan ook van belang dat je weet wat de overleden persoon graag wil of zou hebben gewild. Zo weet je precies wat je kan doen, hoe je het het beste kan organiseren en hoe de laatste wens van de overleden persoon vervuld kan worden. Er zijn een hoop zaken waar je aan moet denken bij het organiseren van een uitvaart.

Wees je bewust van de wensen van de mensen om je heen

Wat erg belangrijk is en waar veel mensen niet over na denken is om niet alleen te weten wat de wensen van de overledene zelf zijn maar ook van de mensen om de overledene heen zijn als het gaat over een uitvaart. Het is natuurlijk een onderwerp waar je liever niet over spreekt omdat je hoopt dat het iets is wat nog erg ver weg is, maar de dood is vaak onverwachts en het is dan ook helemaal niet gek om hier eens over te praten met je dierbaren.

Waar moet je aan denken bij het organiseren van een uitvaart?

Als het tijd is om een uitvaart te organiseren voor een persoon die dicht bij je staat, dan zijn er een hoop verschillende dingen waar je aan moet denken. Zo is het belangrijk om de wensen van deze persoon in vervulling te laten gaan. Denk goed na over wat er past bij de persoon die gaat overlijden of overleden is. Denk bijvoorbeeld aan de ruimte, de muziek en ook de locatie kan erg belangrijk zijn voor een waardige en persoonlijke uitvaart.

De juiste locatie voor een uitvaart

Vaak is een uitvaart in de buurt van de plaats waar de overleden persoon heeft gewoond of in de geboorte plaats van deze persoon. Stel dat je overleden persoon uit de regio Amsterdam komt, dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor het PC uitvaartcentrum Amsterdam. Dit is een prachtige locatie om een uitvaart te organiseren voor verschillende soorten uitvaarten van mensen van verschillende achtergronden en culturen. Dit is een mooie locatie.