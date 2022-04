Steeds meer vraag naar slimme producten voor Smart Home Systemen

Foto: Photo by Thomas Kolnowski on Unsplash

Bijna drie kwart van de Nederlanders van 12 jaar of ouder bezit inmiddels een of meer slimme apparaten die met internet zijn verbonden en onderling gegevens uitwisselen.

Dat meldt het CBS op basis van het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2020’. Nederland loopt hiermee voorop in Europa. Vooral slimme elektriciteitsmeters, thermostaten of verlichting zijn populair. Maar

Nederland is ook trendsetter in het gebruik van virtuele assistenten via een apps of smart speakers; 20 procent gebruikte in 2020 een virtuele assistent. Het EU-gemiddelde was 11 procent. Slimme rookmelders, beveiligingscamera’s of andere slimme veiligheidssystemen en huishoudelijke apparaten zoals een robotstofzuiger, koelkast of koffiezetapparaat zijn minder in gebruik bij Nederlanders.

Waarom een slim huis?

Koelkasten, ovens, speakers, verlichting en nog veel meer kunnen verbonden zijn met internet. Het ‘Internet of Things’ maakt je huis ‘slim’ en op afstand bestuurbaar.

Je maakt het jezelf zo natuurlijk erg makkelijk en hoeft allerlei handelingen niet meer uit hoeft te voeren. Maar het heeft het ook vele voordelen op het gebied van veiligheid, gemak en comfort en natuurlijk op het gebied van energiebesparing en kostenreductie.

Zo had 59 procent van de respondenten in het onderzoek een slimme water-, gas- of elektriciteitsmeter en gebruikte ruim een kwart een slimme thermostaat.

Naast de bovenstaande apparaten zijn er ook een flink aantal andere mogelijkheden zoals elektrische raamdecoratie van 123jaloezie.nl, zelflerende centrale verwarming of IP camera’s om de omgeving in de gaten te houden. Je kunt deze apparaten los gebruiken en aan elkaar gekoppeld. Zo kun je een oneindig aantal scenario’s samenstellen om je huis te automatiseren. Als de gordijnen sluiten dan schakelt de verlichting in bijvoorbeeld. Zo kun je je elektrische raamdecoratie laten meebewegen met de zon en het licht waardoor je zowel wat betreft energie verbruik als veiligheid behoorlijk wat voordeel kunt behalen. Met elektrische raamdecoratie gebruik je de warmte van de zon optimaal, hou je schadelijke UV-stralen van de zon buiten en ziet je woning er altijd bewoond uit.

Alternatieve warmtebronnen

Nu de gasprijzen stijgen, denkt de slimme consument verder en zitten producten als de bio-ethanol haard in de lift. Bio-ethanol is een organische stof die afkomstig is uit biologisch materiaal zoals bijvoorbeeld maïs en aardappelen. Het voordeel van bio-ethanol is dat deze geen rook, roet en as uitstoot. Niet alleen goedkoper dan een gas- of houthaard maar ook een stuk milieu vriendelijker. Bovendien zijn deze haarden tegenwoordig ook aan te sluiten zijn op smart home systemen!

Volgens haardspecialist Boy Dijkkamp, mede-oprichter van Haardcenter.nl, kunnen bio-ethanolhaarden tegenwoordig een gashaard evenaren in warmte-afgifte én het is efficiënter doordat de warmte niet verloren gaat door een afvoerkanaal. Bij een bio-ethanolhaard is een rookkanaal namelijk niet nodig. Volgens Dijkkamp moet je goed kijken naar de grootte van de haard versus de grootte van de ruimte. Maar als de verhouding goed is dan kan met een bio-ethanol een ruimte voldoende worden verwarmd.

Onbekend maakt onbemind?

Sommigen beschouwen het internet der dingen als een technische stap vooruit, anderen tonen terughoudendheid. Van mensen die aangaven thuis geen slimme apparaten of systemen te gebruiken, noemde 77 procent als reden dat zij er geen behoefte aan hebben. Hoge kosten of zorgen over de privacy of de beveiliging werden elk door een kwart als redenen genoemd. Minder vaak genoemd waren onbekendheid met dergelijke apparaten en systemen, onbekendheid met het gebruik ervan, zorg over eigen veiligheid en gezondheid en dat andere apparaten in huis er niet op aangesloten konden worden.