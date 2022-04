De nieuwste laarzen trends op een rij

De overgang van winter naar lente is volop aan de gang. De laarzen trends zijn dan ook alweer een tijdje bekend voor 2022. In de winter waren er al veel laarzen die we, zelfs met een kast vol, niet konden weerstaan. Om je voor te bereiden op wat er in de rest van het jaar nog komen gaat, hebben wij alle trends speciaal voor jou op een rij gezet. En we kunnen je al verklappen: het blijft een jaar waarin opvallen centraal staat!

Kniehoge laarzen

Tijdens koude lentedagen zullen we ons zeker nog warm aankleden. Reden genoeg om die hogere laarzen nog even niet op te bergen in je schoenenkast. Ga je voor kniehoge laarzen met een mooie hak of ga je voor de overknee laarzen? Hoe hoger, hoe beter! Beide maken ze je benen langer en geven ze een vrouwelijke touch aan je outfit. JJ Footwear heeft verschillende modellen hoge laarzen met brede of smalle schacht die dus ook nog eens als gegoten zitten. Je combineert de hoge laarzen onder een skinny jeans, jurk of mooie rok. In het voorjaar kies je voor een bruine of beige kleur en in het najaar kies je voor een leren bruine of zwarte laars. Ga je liever voor gedurfd? Kies dan voor een dierenprint. Slangenprint of luipaardprint zijn nog steeds geliefd in 2022!

Chelsea boots

In het voorjaar draag je misschien liever lage laarsjes. Dan is de chelsea boot een goede keuze. De chelsea boot is een klassiek model die mooi aansluit bij je been. Ben je iemand die graag jurken draagt of liever spijkerbroeken? De chelsea boot is een perfecte schoen die overal onder staat en makkelijk te combineren is. Er zijn onwijs veel verschillende varianten: hoge of lage, een effen kleur of een print en met een smalle of brede schacht. Afhankelijk van de outfit kun je kiezen voor een casual of klassieke look.

Lichte kleuren: Beige en wit tinten

Vaak kiezen vrouwen voor een veilige kleur omdat dat makkelijk te combineren valt. Denk aan zwart, bruin of donkergrijs. Dit jaar niet. 2022 staat namelijk in het mom van licht! Net als in kleding, is de lichte trend ook doorgezet naar schoenen. Kleuren zoals beige, gebroken wit en wit nemen de voorhand en geven jouw look nét wat meer accent. Hoe mooi is het dan om je laarzen volledig ton-sur ton af te stemmen met je outfit? Wij zijn fan!

Opvallen doe je met een rits

Houd je van een stoere outfit? Dan is de opvallende ritsen trend wat voor jou! Laarsjes met een opvallende rits zijn all over the place. Je spot ze vaak aan de voorzijde, achterzijde, zijkant en zelfs schuin op de laars. Wil je helemaal trendy zijn? Ga dan voor een zilverkleurige rits. De kleur zilver is namelijk helemaal terug van weggeweest en ga je de komende tijd veel zien in zowel sieraden als kleding. Combineer de laarzen met een skinny jeans voor de ultieme stoere look of met een jurk voor een meer vrouwelijke uitstraling.

On trend én de perfecte fit

Het kan lastig zijn om een laars te vinden die goed past en ook nog eens matcht met je kledingsmaak. Bij JJ Footwear hebben we een ruim assortiment aan brede schacht laarzen. Uiteraard hebben we ook laarzen met een normale en zelfs smalle schacht. Als pasvorm-specialist kun je bij ons terecht voor de mooiste trendy laarzen en kun je deze eenvoudig aanpassen naar jouw maten. Welke laarzen kies jij? Check snel de shop en update je wardrobe voor de rest van het jaar!