The Body Buddy Kookboek: Een uniek concept

Lekker eten en toch afvallen? Het kan met het unieke concept van Esther de Boer. Het kookboek ‘The Body Buddy Kookboek – Grip op je gewicht met recepten op maat’ biedt meer dan 130 recepten, voor alle maaltijden van de dag en richt zich op de individuele vrouw.

Iedere vrouw heeft andere behoeftes en de één heeft meer of minder nodig dan de ander. Afvallen en toch lekker en gezond eten, dat kan met de speciaal ontwikkelde recepten. Doordat in dit kookboek alle diners uit 500 calorieën bestaan, maakt het niet uit of je voor een koolhydraatarm recept kiest of voor een heerlijke pasta, het resultaat is hetzelfde! Bij alle recepten kan men kiezen voor vlees, vis en vegetarisch.

Bij de meeste diëten volg je een standaard vaststaand menu, dat vaak niet past bij het huidige voedingspatroon. Ook krijg je vaak te weinig calorieën binnen waardoor je het niet lang kunt volhouden. Daarom heeft Esther de Boer van The Body Buddy dit unieke concept bedacht. “Het is een realistisch, verantwoord en flexibel plan, waardoor het voor elke vrouw op individueel niveau toepasbaar is”, aldus Esther de Boer.

In het boek geeft Esther een uitleg over diëten. Daarbij gaat het om calorieën, “je hoeft ze niet te tellen, maar ze tellen wel”. Voor het goed functioneren van organen, zoals de lever, nieren en longen is bekend dat minimaal 1.200 kcal nodig is. Ook de Harris Benedict formule staat vermeld in het boek. Met deze formule is te berekenen hoeveel voeding eruit gaat aan de hand van lengte, leeftijd, gewicht, geslacht en je bewegingsactiviteit (bewegen, werken, sporten).

In een laboratorium werd onderzocht en berekend hoeveel calorieën in onze producten zitten. De hoeveelheid calorieën staat vermeld op alle verpakkingen. Als je 1 kilo wilt afvallen, is het nodig om 7.000 kcal meer te verbranden dan te eten en te drinken.

Deze drie gegevens zijn nodig om exact te kunnen weten of je afvalt (of op gewicht blijft of aankomt). Afvallen is net wiskunde. Als je deze bovenstaande formules en getallen weet dan kan je volgens Esther exact vooraf berekenen wat de uitkomst gaat worden.

Met deze gegevens ontwikkelde Esther het unieke concept, namelijk:

Verantwoord afvallen – In vijf stappen stel je een persoonlijk en realistisch doel;

Gewicht verliezen zonder trek – Het verzadigingsgevoel wordt per recept aangegeven;

Oneindig variëren met altijd hetzelfde resultaat – Alle ontbijten 300 kcal, lunches 350 kcal en alle diners 500 kcal;

Eenpersoonsgerechten, makkelijk te vermenigvuldigen;

130+ recepten – Altijd keuze uit vlees/vis en vegetarisch.

Het kookboek biedt recepten voor de hele dag. Met een verdeling van ontbijt 300 kcal, lunch 350 kcal, tussendoor 200 kcal, diner 500 kcal, avondsnack 250 kcal en drinken 100 kcal, in totaal 1.700 kcal. Maar iedereen is anders! Het stappenplan en de uitleg in het kookboek zorgt ervoor dat jij het juiste aantal calorieën kiest om je realistische doel te bereiken.

Het kookboek gaat veel nieuwe inzichten geven en grote impact maken op vrouwen hun leefstijl en weegschaal.

Het doel is het boek binnenkort uit te brengen en daarom is Esther op zoek naar een uitgeverij die net zo enthousiast en net zoveel vertrouwen heeft in het concept als zij.

Kijk voor meer informatie: thebodybuddy.nl

Lees ook:

Dit bericht is ook te lezen op Groningen.nieuws.nl.