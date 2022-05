De beste basistips om indruk te maken met jouw barbecue

De zomer staat voor de deur, de dagen worden langer en ook de temperatuur begint al lekker te stijgen: kortom, tijd om de barbecue weer uit de stalling te halen. Het aansteken van de barbecue gaat vaak gepaard met het uitnodigen van vrienden, familie of kennissen om samen te genieten van het zomerse diner. Maar hoe maak jij een onuitwisbare indruk met jouw barbecue? Het antwoord is misschien simpeler dan jezelf dacht: zorg dat de basis goed is! Aan de hand van onze tips, scoor jij een dikke voldoende voor jouw kokkerelkunsten.

1. Temperatuur

Als we het hebben over de basis, dan bedoelen we ook echt de basis. Om een barbecue namelijk te laten slagen, hoef je niet meteen aan allerlei exotische kruiden te denken. Nee, een geslaagde braadavond begint bij het goed op temperatuur krijgen van de barbecue. Het ligt misschien voor de hand om zo snel mogelijk het vlees op het vuur te leggen, maar het is echt belangrijk om te wachten tot jouw barbecue een bepaalde temperatuur heeft bereikt. Bekijk daarom van te voren bij welke temperatuur jouw barbecue het best gedijt.

2. Verstand van voedsel

Je hoeft echt geen sterrenchef te zijn om jouw culinaire avond te laten slagen, maar een klein beetje verdieping in de producten waarmee je gaat werken, doet wonderen. Niet alle soorten vlees of vis behoeven dezelfde braadwijze. Om het iets makkelijker te maken, geven we je een gouden regel: moet het product langer dan twintig minuten braden? Leg dan de briketten aan de zijkant van de barbecue. Is dit niet het geval en heeft het product minder lang dan twintig minuten nodig? Centreer dan de briketten in het midden van de barbecue, recht onder het product. Smaak gegarandeerd!

3. Vers maakt verschil

Weet je nog die exotische kruiden waar we in het begin over hadden? Die zijn altijd welkom. Maar het begint natuurlijk bij het aanschaffen van verse producten. Niets is opgewassen tegen verse producten, dus als jij tijdens een camping barbecue écht indruk wil maken, breng dan eens een bezoekje aan de keurslager. Hierdoor weet je zeker dat je voorzien bent van kwaliteitsvlees dat vaak beter bereid is. Heb je dit gedaan? Pak dan inderdaad eens uit met een heerlijke, exotische kruidsoort. Zo maak jij net het verschil!

4. Sorteren kun je leren

Tijdens een barbecue heb je vaak te weinig plek op de tafel. Om indruk te maken zetten we namelijk alle overheerlijke producten uitgestald op de tafel. Maar is dit wel zo handig? Nee! Je kunt beter alleen de producten die je op dat moment gaat gebruiken, op tafel zetten. De rest mag in de koelkast blijven. Bovendien hebben we snel de nijging om de kip, vlees en vis op gezamenlijke schalen te leggen, maar doe dit vooral niet. Om kruisbesmetting tegen te gaan, wordt het afgeraden om het vlees af te spoelen onder de kraan, want hierdoor wordt je wasbak overladen met de bacteriën. Wél is het verstandig om verschillende snijplanken te gebruiken en het keukengerei goed schoon te houden. Je wil bovendien dat jouw gasten de barbecue herinneren om het eten, en niet om de buikpijn van erna.