Populariteit campers en caravans stijgt tot ongekende hoogte

Foto: Photo by Kevin Schmid on Unsplash

De populariteit van de kampeerwagen groeide al jaren, maar sinds de coronacrisis zijn we pas echt massaal gaan kamperen. De verkoop van gebruikte campers en caravans steeg in het eerste kwartaal van dit jaar alweer naar recordhoogtes!

Het aantal nieuwe campers en caravans in Nederland steeg in vier jaar tijd dan ook met 7,2 procent; van 552.657 in 2018 naar 592.377 in 2022. Die groeiende populariteit zorgt natuurlijk ook voor problemen. Er zijn simpelweg niet genoeg plekken voor al die extra caravans en campers. Hoewel doorgewinterde kampeerders nog steeds graag gebruikmaken van een traditionele camping en daar genieten van de luxe faciliteiten, is er nu een groeiende groep die voor weinig of geen geld en juist niet van alle gemakken voorzien kamperen ‘in het wild’.

Comfort in de camper

Comfort lijkt voor deze groep wat minder belangrijk maar één plek die echter liever niet mag lijden onder een gebrek aan comfort is het campermatras! De conventionele matrassen die in de meeste campers worden gebruikt zijn adequaat, maar niet gebouwd voor langdurig comfort. Ze kunnen soms wat dun zijn, en er lang op slapen kan rugpijn veroorzaken.<

Veel conventionele campermatrassen bieden onvoldoende ondersteuning en gaan snel kapot. Sommige zijn zelfs behandeld met agressieve chemicaliën die huidirritatie kunnen veroorzaken. Ze zijn over het algemeen dun en oncomfortabel, en veel mensen zouden ze liever helemaal weggooien.

Er zijn tal van remedies beschikbaar omdat dit een veelvoorkomend probleem is in de camperbranche. Zorg er gewoon voor dat u een nieuwe RV matras krijgt die past bij uw bed frame/slaapkamer afmetingen. De gemiddelde hoogte van een matras is tussen 20 en 30 cm, waarbij de breedte varieert afhankelijk van de maat die u nodig heeft.

Extra steun

Een andere populaire techniek om uw slaapkwaliteit te verbeteren is het gebruik van matras-toppers. Ze kunnen gewoon bovenop een bestaande matras worden gelegd en afgedekt met gewone lakens. Ze geven uw lichaam extra steun en demping als de matras onder u een beetje dun is. Het populairste materiaal voor toppers is traagschuim, en er zijn verschillende soorten om uit te kiezen.

Traagschuim met holle cellen heeft een lagere dichtheid. Er is meer ruimte voor lucht om te bewegen en zich te verspreiden omdat de celwanden zijn verbrijzeld. Dit betekent dat slapen op een open cel topper het makkelijker maakt om af te koelen. Dit type traagschuim is uitzonderlijk zacht en geeft veel mee. Een open cel traagschuim topper is ideaal als u de voorkeur geeft aan een zacht slaapoppervlak.

Traagschuim met gesloten cellen is dichter en compacter verpakt. Dit is de manier om te gaan als u een steviger slaapoppervlak wilt. Dit type topping heeft de neiging warmte te absorberen en vast te houden. Afhankelijk van uw voorkeuren kan dit een goede of een slechte zaak zijn. Het kan u helpen het ’s nachts warm te houden als u het vaak koud hebt.

Voorkom nek- en rugklachten

In sommige gevallen moet het bedframe worden aangepast in plaats van de matras. Overweeg een extra kussen op uw bedframe te leggen om het comfortabeler te maken. U kunt dit doen met eenvoudige voorwerpen zoals opgevouwen dekens of door een schuimkussen te kopen om op de basis te leggen.

Kussens zijn een ander belangrijk onderdeel van een goed campermatras. Rug- en lichaamsproblemen kunnen het gevolg zijn van een gebrek aan neksteun. Het is mogelijk dat uw pijn ’s morgens niet te wijten is aan de matras. Het is mogelijk dat het aan uw kussen ligt!

Gelukkig zijn er veel uitstekende hoofdkussens verkrijgbaar bij Seminautic, en is er voor elk wat wils. Sommige mensen geven de voorkeur aan een hard kussen, terwijl anderen liever een papperig kussen hebben.

Last but not least, vergeet de dekens niet die u gebruikt. Als het eropaan komt om te gaan slapen, kan een goed dekbed het verschil maken. Een zwaar deken kan u helpen beter te slapen en om warmte vast te houden. Ze helpen je in bed weg te zakken door een gelijkmatige druk op je hele lichaam uit te oefenen.