Nederland telt 9 miljoen online gokkers

Online gokken is sinds 21 oktober 2021 op een legale manier mogelijk in Nederland. Iedereen vanaf 18 jaar kan nu bijvoorbeeld roulette spelen op zijn telefoon, mits de gokaanbieders zich aan regels houdt om verslaving tegen te gaan. Je hoeft dus nu niet per se meer naar een fysiek casino voor je favoriete kansspelen, maar kan vanuit huis een gokje wagen. Je kunt daarbij denken aan online gokkasten, pokertafels en roulette, maar ook sportwedstrijden.

Waarom sportwedstrijden?

In Nederland worden er tientallen sporten bedreven, waarvan de ene je misschien meer aanstaat dan de andere. Maar wist je ook dat je op veel van die sporten kan wedden in een online casino? De mogelijkheden zijn hierbij eindeloos. Zeker bij voetbalwedstrijden en dat is nu eenmaal spannend en leuk. Je kunt bijvoorbeeld, redelijk vanzelfsprekend, je geld zetten op de winst van een club. Specifieker kun je inzetten op wie die meeste corners krijgt in een wedstrijd, de eerste ingooi of welke speler een gele kaart krijgt. Hierdoor kijk je met een stuk meer spanning naar een wedstrijd en voor je het weet juich je harder voor een corner dan voor een doelpunt.

Rivaliteit met je vrienden

Je kijkt vast ook wel eens een voetbalwedstrijd met je vrienden. Voor de rivaliteit onderling is het dan leuk als jullie niet allemaal voor hetzelfde team zijn. Aan de andere kant kan voor hetzelfde team juichen ook voor een saamhorigheidsgevoel zorgen. In beide gevallen kun je het kijken van de voetbalwedstrijd spannender maken door er geld op in te zetten. Naast dat je juicht voor je favoriete team, verdien je er ook nog een zakcentje mee als je hebt gewed dat jouw team gaat winnen. En nog leuker is de beste gokker zijn van je vrienden. Of wanneer je net je geld hebt ingezet op een gele kaart voor speler Y en nog geen minuut later maakt hij een bizarre tackle. Net zoals je vroeger weleens een pooltje met vrienden tijdens belangrijke voetbalwedstrijden opzette.

9 miljoen online gokkers

Inmiddels telt Nederland bijna negen miljoen online gokkers. Het programma Pointers van KRO/NCRV deed onderzoek naar ‘Online gokken’ en sprak Peter-Paul de Goeij, directeur van gokbranche vereniging Noga. Volgens hem wordt er al jaren online gegokt. Alleen werd er voorheen nooit reclame voor gemaakt.

Volgens een onderzoek in 2016 in opdracht van de overheid, waagde toen inderdaad al zes op de tien (jong-)volwassen Nederlanders wel eens een gokje. En digitaal gokten we ook al aardig. Toen de online casino’s nog verboden waren, wisten Nederlanders de weg naar de illegale websites te vinden. Zo gaven we naar schatting in 2020 zo’n 750 miljoen euro uit aan online gokken.

Gokverslaafden

Naast die miljoenen ‘recreatieve spelers’, zijn er 95.700 risicospelers in Nederland die zichzelf dreigen te verliezen in het spel, aldus het onderzoek uit 2016. Ongeveer 1 procent van alle spelers komt echt in de geldproblemen, relatieproblemen en/of psychische problemen met soms ernstige gevolgen. Tegelijkertijd maakt de legalisatie van online gokken ook dat de kans op verslavingen wordt beperkt. Voorheen was het voor Nederlandse gokkers mogelijk, weliswaar illegaal, om in een online casino zonder vergunning te spelen. De Kansspel-autoriteit had hier geen zicht op. Dat heeft men nu wel op de online casino’s met een vergunning. Om deze vergunning te kunnen behouden, moeten de online casino’s aan de hand van verschillende mechanismen ervoor zorgen dat spelers niet verslaafd raken aan het online gokken.