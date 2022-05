Dé Festival Index voor 2022: Alle info die je nodig hebt voor dit festivalseizoen!

Foto: Photo by Vonecia Carswell on Unsplash

Tijdens de Coronapandemie konden de meeste festivals niet doorgaan. En wat hebben we de festivals gemist! Nederland is een festivalland ‘pur sang.’

De cijfers op een rij

Er vinden in Nederland jaarlijks meer dan 1000 festivals plaats, die in 2019 werden bezocht door naar schatting 19,5 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland. De meeste festivals vinden plaats tussen april en september, maar je kunt het hele jaar door festivals bezoeken in Nederland.

In de zomerperiode worden de meeste van de festivals lekker outdoor gehouden, op, in de winterperiode worden festivals zijn ze vaak indoor in verband met het weer. Populaire festivallocaties zijn Hilvarenbeek, Landgraaf, Biddinghuizen, de Nederlandse kust of in de Nederlandse parken.

Het goedkoopste festival in Nederland is gratis, het duurste festivalticket in Nederland kost €728,95 (all-inclusive arrangement voor 3 dagen met catering en VIP-toegang).

Na Defqon.1 in Biddinghuizen, met een onovertrefbare 700.000 bezoekers per jaar, en Amsterdam Dance Event met een gemiddelde van 400.000 bezoekers per jaar, is de Zwarte Cross het Nederlandse festival met het grootste aantal bezoekers, namelijk 220.000. Fun fact: Suzan & Freek, het Nederlandse popduo komt uit Lichtenvoorde en is opgegroeid met bezoekjes aan de Zwarte Cross. Dit jaar gaat een grote droom voor hen in vervulling en zullen ze voor het eerst optreden op het hoofdpodium van de Zwarte Cross.

Pinkpop, het oudste festival

In 1967 werden in Nederland de eerste grootschalige popfestivals gehouden. In 1970 werd voor het eerst een meerdaags openluchtfestival georganiseerd, zoals op de Gulperberg tijdens 2e pinksterdag, onder de naam “Pinknick”. Een jaar later ging dit festival verder onder de naam Pinkpop, en is daarmee het oudste festival van Nederland dat tot op de dag van vandaag nog steeds georganiseerd wordt. Parkpop dat in 1981 voor het eerst gehouden werd, viert dit jaar zijn 40-jarige jubileum (de jubileumeditie werd 2 keer uitgesteld).

Dit jaar worden de meeste festivals voor het eerst sinds 2 jaar weer georganiseerd en daarom werd afgelopen Paasweekend traditiegetrouw het festivalseizoen geopend met o.a. DGTL Amsterdam en Paaspop. De hoogste tijd dus voor Holidu, dé zoekmachine voor vakantiehuizen, om de festivals van het seizoen eens onder de loep te nemen en de highlights voor jullie op een rijtje te zetten. Lees, laat je inspireren, start met plannen en geniet van dit feestelijke festivaljaar!

Money, money, money

First things first, we blijven immers wel gierige Hollanders, en festivalbezoeken kunnen flink in de cijfers lopen. Sterker nog, Nu.nl publiceerde op 2 mei nog een onderzoek dat de festivalprijzen gemiddeld met zo’n 5 tot 10% gestegen zijn ten opzichte van de prijs die je als festivalbezoeker betaalde in 2019 of 2020. Redenen voor de prijsverhoging zijn de Corona-pandemie en de stijging in grondstofprijzen. Extra belangrijk dus, om dit jaar goed op te letten op de ticketprijzen. Bij welk festival krijg je het meeste waard voor je geld? Wat zijn de gratis te bezoeken festivals en wat zijn de duurste (en soms exclusiefste) festivals? Wij zetten het voor je op een rijtje!

Deze festivals kun je gratis bezoeken in 2022

Deze 8 Nederlandse festivals zijn volledig gratis te bezoeken:

Parkpop, Den Haag – 12 juni Wantijpop, Dordrecht – 18 juni Big Rivers, Dordrecht – van 15 tot 17 juli Matrixx at the Park, Nijmegen – van 16 tot 22 juli Valkhof, Nijmegen – van 19 tot 22 juli Huntenpop, Silvolde – van 12 tot 14 augustus* Zomerparkfeest, Venlo – van 25 tot 28 augustus Appelpop, Tiel – op 9 en 10 september

Bron: www.holidu.nl