390.000 bomen en struiken voor Nederland  

Foto: Photo by Pedro Kümmel on Unsplash

Nederland heeft er afgelopen winter 390.000 bomen en struiken bij gekregen, dankzij de inzet van duizenden vrijwilligers die deze hebben verplant. De organisatie van Meer Bomen Nu organiseerde maar liefst 575 evenementen in vijf maanden tijd, waarbij vrijwilligers jonge bomen, struiken en stekken verzamelden op plekken waar ze ongewenst zijn, om ze vervolgens te planten op plekken waar ze kans hebben volwassen te worden.

De bomen waren 90% inheems, de verhouding boom:struik was 2:1 en ze kwamen vooral terecht bij boeren, burgers en startende voedselbossen. Drie provincies, 4 gemeenten, het ministerie LNV, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de ASN bank droegen bij aan de campagne. In totaal staat de teller van Meer Bomen Nu op 890.000 bomen en struiken. Volgend jaar hoopt Urgenda deze beweging in aantal bomen en vrijwilligers minimaal te verdubbelen voor klimaat en biodiversiteit.

Meer Bomen Nu

Sinds de start van de campagne in 2020 staan inmiddels 890.000 bomen en struiken op de teller, waaronder 190.000 perenbomen, 65.000 sneeuwbalstruiken, 20.000 restanten van Intratuin en 300 grote monumentale bomen die een tuincentrum overhad. Het belangrijkste zijn echter de ruim 600.000 zaailingen uit de natuur: 90% inheems, zonder gif en kunstmest opgegroeid en dus geheel ecologisch verantwoord. En bijna geheel uitgevoerd door vrijwilligers die de hele winter de natuur in trokken om onder leiding van boswachters en ecologen jonge boompjes en struiken te verplanten van kansarme naar kansrijke plekken.

Bijdrage aan Bossenstrategie

Nederland wil 37.000 hectare bos aanplanten. Dat zijn meer dan 100 miljoen bomen. Europa wil er 3 miljard bij planten. De verplantmethode van Meer Bomen Nu draagt bij aan het behalen van deze doelstellingen omdat de campagne oplossing biedt voor 3 problemen:

Boomkwekers kunnen de vraag niet aan. Als je anders leert kijken naar de natuur zijn er bomen genoeg, zeker voor veelvoorkomende inheemse soorten. En elke plantlocatie van Meer Bomen Nu is over 10 jaar een oogstlocatie.

Er is geen plek voor bomen, is een veelgehoorde klacht. Maar als je bomen gratis aanbiedt, blijkt er opeens plek genoeg. Vooral boeren waarderen de laagdrempelige werkwijze van Meer Bomen Nu.

We hebben haast. Dat klopt, de klimaat- en biodiversiteitscrisis zijn urgent. Bomen opkweken vanuit zaadje duurt lang. Meer Bomen Nu verzamelt zaailingen van 2-7 jaar oud, en wint daarmee tijd. Bovendien kan iedereen helpen, want iedereen heeft wel een zaailing in zijn/haar achtertuin die elders een betere kans kan krijgen.

Zowel Eurocommissaris Timmermans als Vlaams minister Demir als het ministerie LNV zijn enthousiast over de verplantmethode van Meer Bomen Nu. De campagne kon afgelopen jaar op steun rekenen van het ministerie, provincies Gelderland, Noord-Holland en Utrecht, gemeenten Schagen, Den Haag en Hof van Twente, het Prins Bernhard Cultuurfonds, ASN bank en meer.