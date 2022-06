Eén op de drie mannen leest roddelbladen

Eén op de drie Nederlandse mannen en bijna de helft van de vrouwen leest roddelbladen blijkt uit onderzoek van magazine en krantenapp Readly. Veelal niet specifiek om meer over de sterren te weten te komen maar met name om de tijd makkelijk door te komen of om te ontspannen. De schaamte voor het lezen is groter bij de heren dan de dames.

Ontspannen

In wachtruimtes, thuis op de bank en op vakantie aan het zwembad zijn de meest populaire plekken om een roddelblad erbij te pakken. De belangrijkste redenen voor het lezen van deze tijdschriften zijn het makkelijk doorkomen van de tijd (42%), het ontspannende effect (37%) en het voorzien van afleiding (21%). Ook spreken de luxe lifestyle beelden aan (14%). Eén op de 10 personen leest de bladen om meer te weten te komen van het privéleven van de sterren. Eenzelfde aantal geeft aan dat deze kennis ze het gevoel geeft dichter bij hun favoriete beroemdheden te staan.

Guilty pleasure

Onderzoeksbureau YouGov deed namens digitale abonnementsapp Readly research in zeven landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland, Zweden en Australië in de periode 12-17 april 2022. Hierbij werden 1008 Nederlandse volwassenen ondervraagd. In totaal (inclusief de andere landen) werden er 9685 personen ondervraagd. En wat blijkt? Nederlanders schamen zich het minst voor het feit dat ze roddelbladen lezen. Wel ligt deze gêne hoger bij de heren: elf procent van de Nederlandse mannen ten opzichte van vijf procent van de vrouwen. Binnen ons land worden in Brabant en Limburg de meeste roddelbladen gelezen. In de drie noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe geneert men zich het vaakst over deze leeskeuze.

“Beroemdheden & amusement is een populaire leescategorie en Readly heeft meer dan 200 (inter)nationale titels in dit segment. De bijbehorende gêne die het onderzoek onthult kunnen we ook terugzien in onze gebruikersdata. Wetenschappelijke en hobby-gerelateerde tijdschriften worden bijvoorbeeld vaker ingesteld als favoriet maar alsnog wordt maandelijks het meeste tijd besteed aan het lezen van roddelbladen”, vertelt Jan-Sebastian Blender, Head of Content bij Readly. “De lijst met favoriete tijdschriften van een gebruiker is vaak gekoppeld aan intenties en waarschijnlijk zijn ze ook trots om deze met vrienden te delen, toch blijkt deze in contrast te staan met hun daadwerkelijke leesgedrag.”

Stereotypering

Uit een eerder onderzoek van Readly onder de eigen gebruikers bleek dat hoewel categorieën zoals sport of IT populair zijn onder mannelijke lezers, van stereotypes weinig sprake is. Zo lezen jonge mannen ook vaker over breien en oudere heren over mode. En ook de roddelbladen worden dus niet gemeden.