Onderzoek dierenbescherming: Barbequeën kan stuk diervriendelijker

Consumenten eten in het barbecueseizoen meer vlees dan anders. Ruim veertig procent van de ondervraagden (1.020 vleesetende consumenten 25-59 jr.) geeft dat desgevraagd aan in een onderzoek van Multiscope in opdracht van de Dierenbescherming. Gemiddeld worden dan zo’n vier stukjes (3,7) vlees gegeten bij het grillen in de tuin of op het balkon.

Omdat de consument in bijna de helft van de gevallen (46%) vlees zonder keurmerk op de barbecue legt, gaat de Dierenbescherming BBQ-ers in een campagne (radio, video-on-demand, print) die deze week van start gaat proberen te verleiden dat te veranderen. Door op het drie sterren Beter Leven keurmerk te letten, waarbij vooral aandacht is voor de extra leefruimte die dieren daardoor krijgen.

Achteloos

Opvallend is dat 47% van de respondenten bij de aankoop van BBQ-vlees in het geheel niet kijkt wat er op de verpakking staat en blijkbaar vrij achteloos zijn boodschappen doet. Hier is volgens de Dierenbescherming dus duidelijk winst te boeken. Vooral omdat 68% van de respondenten zegt bereid te zijn vlees met het Beter Leven keurmerk vaker aan te schaffen als ze zouden weten dat de dieren meer leefruimte krijgen dan sterloze vleesproducten. Die producten zonder keurmerk zijn nog steeds volop verkrijgbaar, zeker in het barbecueseizoen; supermarkten adverteren dan royaal met hun BBQ-vlees.

Meerdere factoren spelen een rol bij de uiteindelijke keuze wat er op de barbecue komt. Bijna één op de vijf (19%) let op het Beter Leven keurmerk logo, maar prijs is voor velen (54%) nog altijd bepalend en gemak blijkt voor mensen (45%) bij het barbecueën ook erg belangrijk. In het barbecueseizoen wordt bijvoorbeeld vaker voor kant-en-klare producten als gemarineerd en gesneden vlees en spiesjes gekozen. Kip gekocht in de supermarkt is favoriet voor op de barbecue (38%), maar lang niet altijd met het Beter Leven keurmerk dus.

Voorlichting belangrijk

Het onderzoekt sterkt de Dierenbescherming in de overtuiging dat goede voorlichting belangrijk blijft, niet alleen over de toenemende verkrijgbaarheid van producten met het Beter Leven keurmerk, maar ook over de leefomstandigheden van de dieren. Die zijn onder het Beter Leven keurmerk stukken beter. In de campagne ligt de focus op producten met drie sterren, de hoogste score van het Beter Leven keurmerk. Dieren krijgen dan veel meer ruimte en hebben de keuzevrijheid om naar buiten te gaan, in een speciale uitloop.