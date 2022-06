Gezonde leefstijl verbetert prognose bij kanker 

Regelmatig bewegen, stress verlagen, voldoende slaap en gezond eten verbeteren niet alleen de kwaliteit van leven bij kanker, maar ook de overleving. Dat blijkt uit onderzoek door de Nederlandse medicus William Cortvriendt op basis van 900 wereldwijde wetenschappelijke studies naar de relatie tussen kanker en leefstijl.

Cortvriendt onderzocht de relatie tussen leefstijl en het risico op kanker én welke invloed leefstijl heeft op het verloop van de ziekte als deze zich eenmaal openbaart. In zijn nieuwe boek Het Handboek bij Kanker dat op 15 juni verschijnt, presenteert hij de nieuwste inzichten en geeft hij kankerpatiënten handvatten om direct met leefstijlaanpassingen aan de slag te gaan.

Wereld te winnen

Ondertussen is stoppen met roken en voldoende bewegen tijdens en na de kankerbehandeling redelijk gemeengoed geworden. “Maar rondom alcoholgebruik, minder ongezond eten, gezond lichaamsgewicht en manieren van ontspannen valt nog een wereld te winnen”, volgens Cortvriendt. “Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat minder alcohol gebruiken en veel bewegen niet alleen het herstel en de bijwerkingen na kanker positief beïnvloedt maar ook het risico verkleint dat de kanker ooit terugkomt.”

Snoep en pasta

Ook suiker is een grote boosdoener. “Suiker en koolhydraatrijke producten zoals snoep, frisdrank, pasta en industrieel bewerkte voeding leiden tot een abnormaal hoog glucosegehalte in je bloed. En glucose is bij uitstek het voorkeursvoedsel voor kankercellen”, aldus Cortvriendt. “Als reactie hierop neemt ook het hormoon insuline sterk toe in het bloed wat leidt tot meer celdelingen en celgroei. Hoe hoger je bloedsuikergehalte, hoe groter de kans op kanker en hoe agressiever kanker zich gedraagt als je de ziekte eenmaal hebt.”

Integraal

“Een gezonde leefstijl geneest weliswaar geen kanker”, benadrukt Ines Von Rosenstiel, medisch specialist en integrative medicine expert bij Rijnstate. “Maar het zorgt wel voor een verbeterde kwaliteit van leven, minder bijwerkingen tijdens behandelingen en inderdaad minder kans op terugkeer van de ziekte. Daarom moet leefstijl een integraal onderdeel worden van elke kankerbehandeling. In sommige Nederlandse ziekenhuizen, waaronder het Radboudumc worden al leefstijlprogramma’s ontwikkeld voor kankerpatiënten”.