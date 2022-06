Een op de vier relaties heeft geen seks (meer)

Ruim een kwart van de Nederlanders met een relatie heeft weinig tot geen seks (meer). Vooral mensen van 40 jaar en ouder doen het amper. Dat blijkt uit relatie-onderzoek van het populairwetenschappelijk tijdschrift Quest in samenwerking met de Radboud Universiteit en de Universiteit Utrecht.

Van de mensen van middelbare leeftijd (40-64 jaar) die een relatie hebben, zegt 30 procent nooit of hooguit enkele keren per jaar seks te hebben. Bij jongere stellen ligt dat op 14,5 procent. De grootste groep (41,1 procent) doet het een paar keer per maand. De frequentie lijkt niet doorslaggevend voor het rapportcijfer dat mensen hun relatie geven. Dat cijfer is voor alle leeftijdsgroepen vrijwel gelijk en staat gemiddeld op een 8,1, blijkt uit het onderzoek.

Goede seks is belangrijker

Esther Kluwer, bijzonder hoogleraar duurzame relaties en welzijn aan de Radboud Universiteit en universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht legt het uit: ‘We denken vaak dat we veel seks moeten hebben om de relatie goed te houden. Uit dit onderzoek blijkt dat de seksfrequentie minder samenhangt met het cijfer dat we onze relatie geven dan de kwaliteit van het seksleven.’ En daar valt nog wel wat te verbeteren. Als rapportcijfer gaven de deelnemers hun seksleven gemiddeld een 6,7.

Ondermijnen kinderen de relatie?

Je hoort vaak dat kinderen de relatie van de ouders onder druk zetten. Maar uit het onderzoek blijkt dat slechts 7 procent van de ondervraagden zegt dat de relatie erop achteruitging sinds er kinderen zijn. Kluwer: ‘Bij de meeste stellen blijft de relatie stabiel en goed. Problemen ontstaan vooral bij mensen die het al lastig hadden voordat het kind er kwam.’

Bij elkaar blijven door geldgebrek

Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek is dat geld een belangrijke reden om tóch bij elkaar te blijven. Zelfs als stellen ongelukkig zijn in hun relatie. 10 procent van de mannen en 13 procent van de vrouwen noemt geld het belangrijkste obstakel om een ongelukkige relatie te beëindigen. ‘Je kan heel ontevreden zijn in je relatie, maar als je zelf geen inkomen hebt is de barrière om weg te gaan heel hoog’, zegt Kluwer hierover. Het onderzoek werd uitgevoerd door bureau I&O Research, onder een representatieve steekproef van ruim duizend Nederlanders die zich momenteel in een relatie bevinden. In de Vraag & Antwoord-special (‘De 125 slimste vragen’) gaat Quest uitgebreid in op dit onderzoek. Deze speciale editie van het tijdschrift is vanaf nu overal te koop.