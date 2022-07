Steeds meer Nederlanders bereid insecten te eten

De gezondheidscrisis heeft de Nederlanders doen nadenken over hoe en wat ze eten. Iets meer dan een derde (33%) zegt dat de pandemie hun voedingsgewoonten niet heeft veranderd. Bijna de helft van de Nederlanders (47%) zegt dat ze gezonder (40%) of veel gezonder (7%) zijn gaan eten. En 48% zegt dat ze voortaan een milieuvriendelijker eetpatroon volgen. Daar horen insecten bij. Dit blijkt uit een recent onderzoek uitgevoerd door One Poll.

Voordelen milieu, gezondheid en voedingswaarden

Ÿnsect, wereldwijd de grootste producent van hoogwaardige ingrediënten op basis van insecten, peilde naar de perceptie van Nederlanders omtrent voedingsproducten op basis van insecten. Een duidelijke conclusie: Nederlanders staan erg open voor het idee om meer insecten te eten. 1 op 5 Nederlanders (21%) heeft reeds insecten gegeten of voedingsmiddelen op basis van insecten. Bij jonge mannen wordt dit aandeel bijna 1 op 3 (30% van mannen tussen 18 en 24 jaar). De meesten van hen hebben reeds insecten gegeten. Meestal aten ze de beestjes tijdens een vakantie in Thailand, China, Japan of Mexico. Daar is het eten van insecten heel gewoon. Van hen die reeds insecten gegeten hebben, zegt 33% dat ze ervan hebben genoten en dit opnieuw willen doen.

Wanneer de voordelen op het vlak van milieu, gezondheid en voedingswaarden worden uitgelegd, zegt 47% van de Nederlanders dat ze bereid zijn om voedingsproducten te eten op basis van insecteneiwitten. Vooral mannen zijn gemotiveerd: 52% zegt te willen overstappen naar voedingsmiddelen op basis van insecten.

Nederlanders willen meer voedingsproducten op basis van insecten

Nederlanders zijn grote voorstanders van de ontwikkeling van voedingsmiddelen gebaseerd op insecteneiwitten. 53% van de respondenten vindt zelfs dat de overheid voedingsproducten op basis van insecten moet opnemen in hun gezondheids- en voedingsadviezen.

Bovendien vindt 80% van de Nederlandse respondenten dat voedingsproducenten meer insecteneiwitten in hun producten zouden moeten verwerken. Wel stelt 51% van de respondenten als voorwaarde dat dit duidelijk op de verpakking moet staan. Opnieuw zijn mannen het meest enthousiast (84% van de mannen).

De aankondiging van de EFSA, die vandaag haar voorlopige groen licht gaf voor meelwormen voor menselijke consumptie, meer bepaald voor de Alphitobius diaperinus, is dus heel goed nieuws. Voor de insectenindustrie is dit een grote stap voorwaarts richting een bredere consumptie van producten op basis van insecteneiwitten. De Alphitobius diaperinus wordt zo het vierde insect dat van de EFSA (European Food Safety Authority) een positieve beoordeling kreeg voor menselijke consumptie. In de ‘vertical farm’ van Ÿnsect Nederland (Ermelo) wordt deze meelwormsoort reeds gekweekt en verwerkt, waardoor Ÿnsect klaar is om de commercialisering van haar producten te versnellen op nieuwe Europese markten. Op sommige Europese markten zijn de insecteneiwitten reeds aanwezig in hamburgers, graanrepen en eitwitdranken.

Eiwitten die beter zijn voor mens en planeet

De voordelen van voedingsmiddelen op basis van insecteneiwitten zijn talrijk. Antoine Hubert, CEO en mede-oprichter van Ÿnsect: “Ons bedrijf is ontstaan uit de wil om de klimaatverandering tegen te gaan met concrete oplossingen. Insecteneiwitten, die gemakkelijk in poedervorm in tal van producten kunnen verwerkt worden, zijn gezonder dan plantaardige eiwitten en milieuvriendelijker dan dierlijke eiwitten.”

“De recente beoordeling door de EFSA dat Alphitobius diaperinus veilig zijn voor menselijke consumptie is een belangrijke stap voorwaarts voor de expansie van ons bedrijf”, vertelt Antoine Hubert, CEO en mede-oprichter van Ÿnsect. “Meelwormeiwit biedt het beste van twee werelden. Het is even voedzaam als dierlijk eiwit, maar met een veel geringere impact op het milieu en sinds een paar jaar ook veel gemakkelijker beschikbaar. Met het oog op het laatste IPCC-rapport en de urgentie om wereldwijd in te grijpen, zullen insecten ongetwijfeld een van de oplossingen zijn om de klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen. Een recente studie door de Universiteit van Helsinki toonde aan dat wanneer er overgestapt wordt van een dieet rijk aan vlees en zuivelproducten, naar een voedingspatroon met daarin veel ‘nieuwe’ voedingsmiddelen zoals algen, insecten, kweekvlees en mycoproteïnen, de impact van de voedselproductie op het milieu met meer dan 80% kan verlaagd worden.”

In de voeding van de toekomst zullen insecten ongetwijfeld een grote rol spelen.

Deze peiling werd gehouden in april 2022 (van 1 tot 7 april) door OnePoll, op vraag van Ÿnsect, wereldleider op het vlak van insecteneiwitten, bij een representatieve groep van 2017 Nederlandse volwassenen.