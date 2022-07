Hoge energierekening? Wellicht is dit juist het moment om een radiator te kopen

De ontwikkelingen in het oosten van Europa zorgen voor een sluipende crisis die vrij snel onze kant op komt: de energieprijzen. De gasprijs bevond zich vooral de laatste jaren al in een lift, maar door de onverwachte situatie in Oekraïne komen ook onze huishoudens in sneltreinvaart in de problemen.

Het CBS verwacht dat een gemiddeld huishouden in Nederland dit jaar bijna 85% meer moet gaan ophoesten om de kachel aan te houden. Hoog tijd om ons energieverbruik eens goed onder de loep te nemen en te besparen waar het kan. Een radiator kopen klinkt tegenstrijdig, maar dat is het zeker niet.

De ontwikkeling van onze gasprijs

De internationale handelsprijzen voor gas werden al opgedreven door het grote verschil in vraag en aanbod. De economische klap die de corona pandemie met zich mee bracht deed daar nog eens een schepje bovenop. En tot overmaat van ramp is in Oekraïne afgelopen maand de oorlog uitgebroken. Landen wereldwijd stappen langzaam af van Russisch gas, en de kans bestaat dat Rusland spontaan besluit de gaskraan helemaal dicht te draaien als vergelding voor de sancties die het westen hen op heeft gelegd.

Ook Nederland wil versneld van het Russische gas af en is zelfs bereid om de gaskraan in Groningen weer verder open te draaien om de klap enigszins op te vangen. Toch zal dit niet voldoende zijn om alle huishoudens tegemoet te komen in hun energiekosten.

Tips om te besparen op je energierekening

Het goed isoleren van je huis is essentieel om te besparen op je energierekening. Denk bijvoorbeeld aan dak- of vloerisolatie. Zonder goede isolatie werken de radiatoren in je huis overuren. Is je huis al goed geïsoleerd? Ook dan zijn er nog voldoende opties om enigszins te besparen op je energieverbruik.

Sluit bijvoorbeeld deuren, zodat het minder tocht in huis en de warmte blijft waar die moet zijn. Een deursluiter of deurdranger kan hierbij helpen. Hiermee sluiten deuren automatisch en heb je geen last van dichtslaande deuren door tocht.

Overweeg ook eens het vervangen van bestaande apparatuur. Een duurzame radiator kopen kan bijvoorbeeld behoorlijk wat winst opleveren. Vaak vervangen we onze radiatoren jarenlang niet omdat er weinig onderdelen zijn die stuk kunnen gaan aan een verwarming. Maar radiatoren hebben door de jaren heen wel degelijk stappen gemaakt. Ga je nieuwe radiatoren kopen? Dan heb je ruime keuze aan zeer zuinige en vaak efficiëntere verwarmingen. Deze verwarmen de ruimte sneller en zijn beter in het stabiel houden van de temperatuur.

Besparen door een radiator kopen: hoe werkt dat?

Naast het advies om de thermostaat standaard een graad lager te zetten kun je ook investeren in je warmtevoorziening. Een nieuwe radiator kopen kan je zomaar een paar euro winst opleveren, bijvoorbeeld doordat deze slimme apparaten zelf de temperatuur bepalen. Zeker in combinatie met een slimme of klokthermostaat kun je hier veel mee besparen. Stel zelf in wanneer de verwarming aan en uit gaat. Zo weet je zeker dat de verwarming niet aan staat wanneer er niemand thuis is, terwijl je wel weer thuis komt in een verwarmd huis. Wil je nog meer uit je verwarming halen? Combineer je radiatoren dan met een slimme thermostaat. Deze houden zelf bij of een ruimte te warm wordt of dat er een tijdje niemand in een kamer is geweest. Hier bespaar je nog meer mee.

Of voorzie je radiator van een radiator ventilator. Ga je een radiator kopen en wil je een radiator ventilator hieraan bevestigen? Zorg er dan wel voor dat je radiatoren koopt met een dubbele of driedubbele plaat, anders werkt de ventilator namelijk niet. Dit kleine apparaat gaat aan wanneer de verwarming gaat branden en verspreidt de lucht vele malen sneller. Hierdoor is de ruimte sneller warm en hoef je minder hard te stoken.

Radiator kopen? Vergeet de radiatorfolie dan niet!

Radiatorfolie is wellicht een van de meest simpele manieren om meer uit de warmte van je radiator te halen. En toch gebruiken nog weinig mensen deze speciale folie. Je brengt dit aan tegen de muur of de achterkant van de radiator. De warmte wordt gereflecteerd en krijgt dus niet de kans om via de muur te ontsnappen.

Mocht je geen fan zijn van het zilverfolie-achtige uiterlijk, dan heb je tegenwoordig ook radiatorfolie met tape of magneten. Hiermee kun je de folie achter op de verwarming plakken, zodat je er niks van ziet.

Een beetje tocht is niet erg

Pas wel op dat je niet doorslaat in het isoleren van je huis. Frisse lucht is namelijk essentieel voor ons welzijn, maar ook voor je huis is het beter. Een lage luchtvochtigheid zorgt ervoor dat de verwarming sneller zijn werk kan doen dan wanneer een huis erg vochtig is. Vocht is bovendien een broednest voor schimmels en bacteriën. Zorg dus regelmatig voor een open raam, maar dan niet in combinatie met een verwarming die aan staat.