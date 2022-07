Hybride werken: zo pakt dit online marketingbureau het aan

Het is duidelijk dat corona ons werk heeft veranderd. Van de één op de andere dag verschoof ons werk van kantoor naar huis en maakten we kennis met de term ‘hybride werken’. Nu corona grotendeels achter de rug lijkt, blijkt dat we nog steeds veel blijven thuis werken. Bedrijven zijn het gaan omarmen, maar bij online marketingbureau Brandfirm zien ze al langer de meerwaarde van hybride werken. Onlangs schreef Intermediair hier een whitepaper over, waarbij het gesprek met het Amsterdamse online marketingbureau werd aangegaan.

Niet afhankelijk van kantoor

Volgens Bart Everink, directeur van Brandfirm, is het een groot voordeel dat we door de corona crisis het hybride werken zijn gaan omarmen. “We geloven hier al jaren in. We moeten niet afhankelijk willen zijn van kantoor. Wij denken dat je overal je werk kunt doen.” Hij merkt dat de jongere generatie hier behoefte aan heeft. Bij sollicitaties is het dan ook een streepje voor. “Zeker de jonge generatie neemt deze factor mee als ze werk zoeken. Zij zien een flexibele werkgever als een groot pluspunt,” stelt Everink.

Werken vanuit Azië

En overal je werk kunnen doen, wordt heel letterlijk genomen. Sinds 2016 gaat Brandfirm ieder jaar voor drie maanden naar Azië. De eerste jaren naar Bali en dit jaar naar Thailand. Het bedrijf huurt daar een villa en iedereen die in dienst is, krijgt de mogelijkheid om een aantal weken vanuit daar te werken. Er wordt een rooster gemaakt om daar drie à vier weken per persoon te blijven, maar langer kan ook.

Volgens Everink is het niet alleen heel gezellig, maar brengt het ook veel rust. “Je bent even uit de ‘bubbel’ en hebt geen sociale verplichtingen, zoals je dat in Nederland wel hebt. Bovendien lopen we hier een paar uur voor op Nederland. We beginnen rustig onze dag en hebben eerst een paar uur de tijd om voor onszelf te werken, voordat Nederland wakker wordt en de mailtjes en telefoontjes binnenstromen. Hierdoor zie ik bij onze werknemers een soort rust ontstaan.”

Resultaten en hybride werken

Vaak wordt er gedacht dat de focus voor werk tijdens de trip naar Azië verdwijnt, maar niets is minder waar. “We zien het elk jaar weer: de productiviteit van onze werknemers neemt enorm toe als een deel van het team vanuit het buitenland werkt,” vertelt Everink. Hij merkt dat werknemers bereid zijn om wat extra’s te doen of langer door te werken als dat een keer nodig is. “Dat komt deels door de vrijheid, en omdat ze zelf hun uren kunnen indelen, maar ze zitten ook lekker in hun vel en dat doet veel met het bedrijf.” Ook inspireert het ze, waardoor een e-mailmarketing strategie of SEO strategie van nieuwe inzichten wordt voorzien.

CO2 voetafdruk

Een laatste tegenargumentatie voor werken in het buitenland, is het CO2 voetafdruk dat wordt achtergelaten. Daar is Brandfirm zich bewust van. Everink: “We weten dat we een CO2 voetafdruk achterlaten door naar de andere kant van de wereld te vliegen. Om dat te compenseren, hebben we na terugkomst uit Thailand geïnvesteerd in een aantal duurzame projecten wereldwijd. Projecten die onder andere zorgen voor schoon drinkwater, windmolenparken en gezonde leefomstandigheden. In totaal hebben we daarmee de 90 ton aan CO2 uitstoot gecompenseerd. Voor ons is het ieder jaar een voorrecht om naar Azië te reizen. Hiermee willen wij ons steentje bijdragen.”