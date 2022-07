Op vakantie: 65,2% van honden gaat mee, katten blijven vaak thuis

De vakantieperiode breekt weer aan: tijd voor huisdier-eigenaren om te bedenken of hun dier meegaat op vakantie of dat er een oppas geregeld wordt. Waar hebben vakantiegangers uiteindelijk voor gekozen? Uit onderzoek onder ruim 650 huisdiereigenaren blijkt: de kat blijft thuis, de vogel gaat uit logeren maar de hond mag mee.

Nederland populairste vakantieland onder hondeneigenaren

Bijna twee derde van de hondeneigenaren neemt hun viervoeter komende zomer mee naar het vakantieadres. Een trip binnen Nederland is hierbij het populairst (60,7%). Maar ook naar een ander land binnen Europa gaan huisdieren mee: iets minder dan een derde van de baasjes reist komende zomer daarnaartoe. Vooral Duitsland, België en Frankrijk zijn in trek voor een vakantie met de hond.

Slechts een zesde van de honden blijft in eigen huis tijdens de vakantie van hun baasjes, een tiende logeert bij een bekende en 6,3% verblijft in een dierenpension.

Katten blijven in vertrouwde omgeving

Katten blijven daarentegen het vaakst thuis (76,7%) en worden meestal verzorgd door een familielid, kennis of buurtgenoot. Een kat uit de vertrouwde omgeving weghalen is minder populair: slechts 7,1% van de poezen en katers wordt naar een dierenpension gebracht, 6,6% logeert bij een bekende en 3,1% wordt meegenomen naar het vakantieadres.

‘Coronahonden’ minder vaak mee op vakantie

Honden die tijdens corona zijn aangeschaft, gaan minder vaak mee op vakantie (58%) dan honden die hiervoor al in huis waren (67,6%). In een kwart van de gevallen blijven ‘coronahonden’ thuis en worden ze verzorgd door een familielid, kennis of buur.

Voor katten is dit verschil er niet: ‘coronakatten’ krijgen over het algemeen geen andere vakantieoppas dan de poezen en katers die al vóór de pandemie werden aangeschaft.