Sterke stijging online gokverslaving onder jonge mannen 

Het aantal mensen met een gokverslaving dat zich meldt bij klinieken is sinds de legalisering van online gokken drastisch gestegen. Ook zouden de gokverslaafden jonger zijn dan voorheen, en lopen de schulden soms op tot in de tienduizenden euro’s.

Klinieken, zoals het Trimbos Instituut en de gokverslavingsinstelling Hervitas merken sinds de invoering van de nieuwe kansspelwet een grote toename van mensen met een gokverslaving. Bij Hervitas melden zich nu 50 procent meer verslaafden dan voor de invoering van de kansspelwet. “Je kunt op je klompen aanvoelen dat dat met elkaar te maken heeft”, zegt directeur Fred Steutel.

Uit de illegaliteit en zichtbaar

In oktober 2021 trad de nieuwe kansspelwet (Wok) in werking. Daarmee werd online gokken legaal gemaakt, omdat er zo beter toezicht op zou kunnen worden gehouden. Nederland was hiermee een van de laatste Europese landen waar online gokken uit de illegaliteit werd gehaald.

Daarbovenop trad op 1 april 2021 de Wet kansspelen op afstand (KOA) is in werking. Deze wet is een aanvulling op en wijziging van de Wet op de kansspelen (Wok) en heeft de Nederlandse gokmarkt grondig veranderd. Met deze wet is online gokken namelijk ook legaal geworden.

Jonge mannen

In Nederland hebben relatief veel jongvolwassen een account bij een goksite. Ongeveer 17 procent van de accounts is aangemaakt door mensen tussen 18 en 24 jaar maar het zijn voornamelijk mensen van tussen de 22 en 35 jaar oud met een gokverslaving. Verslavingsarts Marcel Marijnissen van Hervitas ziet vooral een toename van mannelijke jongeren die aan een gokverslaving lijden. “In 80 procent van de gevallen gaat het daarbij om online gokken.” Ook volgens onderzoek van Ipsos is online gokken het populairst bij jonge, hoogopgeleide mannen.

G okken en verslaving

De bescherming van online gokkers schiet volgens het Trimbos instituut echt te kort. Er moet meer onderzoek gedaan worden en kennis bij gokbedrijven en overheid komen over verslavingsgedrag bij online gokken.

De onderstaande drie gedragingen zijn in ieder geval mogelijke signalen dat iemand gokproblemen heeft, zo geeft het Trimbos Instituut op haar website aan.

1. Heel erg veel geld verliezen in een korte periode: in één goksessie of in korte tijd, bijvoorbeeld minder dan een maand.

2. Vaak geld bijstorten en vergokken: iemand stort vaak en in korte tijd geld op het casino-account. De probleemgokker probeert het vergokte geld mogelijk terug te winnen.

3. Een patroon van escalerend gedrag: steeds vaker geld inzetten of steeds meer geld inzetten: waar mensen die af en toe een gokje wagen in het weekend één keer een avond gokken en dan een maand niet gokken, zal een probleemgokker vermoedelijk gaan gokken en blijven gokken en steeds meer gaan inleggen.

Verbod op gokreclame

Ondanks de risico’s doen gokbedrijven er sinds de nieuwe kansspelwet alles aan om mensen te lokken. Er wordt overmatig geadverteerd, soms met misleidende boodschappen (‘je kunt het gokken verslaan met vaardigheid of geluk’). En op billboards en televisie prezen tot voor kort veel bekende Nederlanders de online kansspelen aan. Online casino’s en wedkantoren hebben in acht maanden tijd dan ook bijna 100 miljoen euro uitgegeven aan reclames.

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming werkt nu aan een verbod op ongerichte gokreclame op onder meer tv. Sinds 30 juni mogen er al geen oud-voetballers of andere bekende Nederlanders in gokreclames worden ingezet. Die maatregel moet gokverslaving onder jongvolwassenen en kwetsbare mensen tegengaan. Het is de eerste aanpassing van de reclameregels.