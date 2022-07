Kwart van de Nederlanders doet deur niet op slot bij verlaten woning

Buren zijn bepalend voor het veiligheidsgevoel dat Nederlanders thuis ervaren. Bijna tweederde van de Nederlanders voelt zich veilig in en rondom het eigen huis (61%). Goed onderling contact met buren is daarin belangrijk volgens de meerderheid van de Nederlanders.

Oplettende buren

Ook in het voorkomen van inbraak vinden buren elkaar, bijvoorbeeld tijdens de aankomende vakantieperiode. Zo spreken buren met elkaar af dat ze: op elkaars woning letten (39%), doen aan digitale buurtpreventie (37%), camera’s ophangen (26%) en elkaar aanspreken op onveilig gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van MarketResponse in opdracht van Univé.

Kleine kans

2 op de 3 Nederlanders schatten de kans dat zij de komende vijf jaar slachtoffer worden van inbraak in als (heel) klein. Bijvoorbeeld omdat ze goed contact hebben met hun buren, wat een veilig gevoel geeft. Hierdoor durven zij zelfs even weg te gaan zonder de deur op slot te doen (23%). Ook laat een kwart van de Nederlanders gerust een raam open staan als zij weg zijn. “Hoewel het letten op elkaars huis belangrijk is, kan de kans op inbraak verder verkleind worden door ramen en deuren goed af te sluiten, ook als je maar even de woning verlaat. Inbrekers hebben maar heel even nodig om je huis binnen te komen,” benadrukt Erik Dokter, manager Verzekeringsbedrijf.

Beter een goede buur

Buren zijn belangrijk bij het voorkomen en beperken van inbraakschade. Oplettende buren zijn vaak de eersten die alarm slaan bij verdachte situaties. De helft van de Nederlanders belt bijvoorbeeld de politie en 19% belt de eigenaar, als ze een verdacht persoon in het huis van hun buren zien. Een derde van de Nederlanders zou dan ook meer contact willen hebben met buren over veiligheid in de buurt. Toch kan een inbraak dankzij oplettende buren niet altijd voorkomen worden. Want hoewel het aantal woninginbraken in Nederland in het algemeen al jaren daalt*, blijkt uit cijfers van Univé dat vooral in de provincies Flevoland, Limburg en Noord-Brabant relatief vaak woonschades door inbraak gemeld worden. Daarom blijft het belangrijk om het huis regelmatig door de ogen van een inbreker te bekijken.

Veiligheid

>Nederlanders denken dat inbrekers een huis uitkiezen op basis van het gemak waarmee zij binnen kunnen komen, de spullen die zij zien liggen en of er zichtbare beveiligingsmaatregelen zijn. Ook denkt 25% van de Nederlanders dat de ligging van de woning een rol speelt. “Hoewel buren voor veel Nederlanders belangrijk zijn in het kader van inbraakpreventie (70%), verwachten ze ook van hun verzekeraar hulp om inbraak te voorkomen. Univé helpt haar leden door regionale anti-inbraakavonden te organiseren, waarbij een ex-inbreker tips deelt. Zo kunnen zij verschillende maatregelen treffen om de kans op inbraak te verkleinen en daarmee groter leed te voorkomen. Daarmee helpt Univé haar klanten om het veilige gevoel dat ze in en rondom huis hebben, te vergroten,” besluit Dokter.

Over het onderzoek

Het onderzoek is door MarketResponse uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlanders van 18 jaar en ouder, netto 1.074 respondenten in de periode 12 t/m 22 april 2022 in opdracht van Univé.