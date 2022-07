22 juli populairste trouwdag van 2022

De drukste trouwdag van het jaar komt eraan. Op vrijdag 22 juli geven dit jaar de meeste bruidsparen elkaar het jawoord. De trouwdag is ruim drie keer zo populair als een gemiddelde vrijdag in 2022, wat sowieso al een populaire dag is onder bruidsparen. Dit concludeert ThePerfectWedding.nl uit eigen trouwdata op basis van ruim 15.000 bruiloften.

Zonnige trouwdag

Dat de datum op een vrijdag in het trouwseizoen valt, is niet de enige verklaring voor de populariteit van de datum. 22 juli is dit jaar namelijk ook bijna twee keer zo populair als een gemiddelde vrijdag in het trouwseizoen, dat loopt van april tot en met september (+86,7%).

Sarah Glasbergen van ThePerfectWedding.nl geeft een mogelijke verklaring: “We merken dat bruidsparen in 2022 vaker kiezen voor trouwen op de 22ste van de maand. Ook in februari en april was deze dag populair. Ik denk dat het in juli extra geliefd is omdat de datum dit keer op een vrijdag valt. En extra pluspunt voor bruidsparen: midden in de zomer is de kans op lekker weer natuurlijk groter.”

Steeds meer ‘bijzondere dagen’ gekozen sinds 00’s

Sinds de eeuwwisseling zijn ‘bijzondere’ datums erg geliefd, bijvoorbeeld datums met dubbele getallen zoals 01-01-2001 en 02-02-2002 (de trouwdag van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima). Vanaf 2002 nam de populariteit van bruiloften op zo’n datum vrijwel ieder jaar toe.

Met name tussen 2005 en 2012 waren ‘bijzondere’ data erg gewild, met als uitschieter 08-08-2008. Dit is namelijk de populairste trouwdag van de afgelopen 25 jaar. Enkel 10-10-2010 was niet zo populair, deze datum viel op een zondag.