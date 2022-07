Expert: “Een boom werkt voor tien airco’s en gebruikt geen stroom.”

Vandaag kan het kwik in het zuidelijk deel van ons land volgens weerkundigen wel oplopen tot 40 graden. Reden om het Nationaal Hitteplan weer van stal te halen. Het zou fijn zijn als we eens wat verder kijken dan alleen korte termijn oplossingen. Veel tuinen zijn nu volledig betegeld en schaduw vind je er niet. Die tuintjes werken morgen als een oven. Dit geldt ook op veel plekken in steden en op bedrijventerreinen waar groen en verkoeling ver te zoeken zijn.

Onvoldoende groene oplossingen

Een boom werkt voor tien airco’s en gebruikt géén stroom. Voor het welzijn en de gezondheid van iedereen vindt IVN Natuureducatie dat er veel kansen blijven liggen door niet voldoende in groene oplossingen te investeren.

Nederland kent 5,5 miljoen tuinen met een totale oppervlakte vergelijkbaar met tien keer De Hoge Veluwe. Veel van deze tuinen zijn grijs en niet groen. Door al die bestrating raakt het hele systeem uit balans. Als er veel neerslag valt, kan dat op deze plaatsen alleen maar worden afgevoerd naar het riool. Dat is niet natuurlijk. Groen fungeert als een soort spons. Het neemt het water op, wat van belang is voor een gezonde bodem en het houdt de boel koel. Met je blote voeten op een betegeld terras lopen, is morgen niet te doen. Voel het verschil maar eens met de aarde.

Airco

In bossen en parken met veel bomen en dus veel schaduw is het ook bij hoge temperaturen nog goed uit te houden. Dat wil je het liefst toch overal? Voor mensen, die op bedrijventerreinen werken, is het zoveel gezonder als zij daar ook lekker een beschutte wandeling door het groen kunnen maken.

Datzelfde geldt voor de binnensteden. Daar is het op dit soort dagen maar liefst 15 graden warmer dan in het bos. Nu gaan overal de airco’s aan, maar er zou juist veel meer moeten worden geïnvesteerd in meer bomen, groene tuinen, groene gevels en groene daken. Die bieden ook veel verkoeling. Ook laten meerdere wetenschappelijke onderzoeken zien dat groen een positief effect op onze gezondheid en welzijn heeft én bieden we onze Nederlandse vogels, bijen en insecten eet- en woongelegenheid.

Waterton

Iedereen met een tuin anno 2022 zou inmiddels wel moeten beschikken over een waterton. Want hoe zonde is het dat regen, die op een ander moment valt, doodleuk in het riool verdwijnt, terwijl we die op dit soort dagen zo hard nodig hebben.

Voor wie zich een beetje druk maakt om het veranderende klimaat, is het aanschaffen van een regenton wellicht een simpele stap 1. Daarnaast hebben we vanuit IVN tal van concepten ontwikkeld om tuinen te vergroenen, of juist water te creëren in je tuin. Alle ingrediënten om de steeds vaker tropische dagen door te komen heeft IVN in huis. Nu is het tijd dat iedereen actie onderneemt en begint met een eerste stap: de waterton.

Expert: Noï Boesten is projectleider Natuur in de stad van IVN Natuureducatie