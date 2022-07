Nederlanders behoefte aan steeds specifiekere saus

Wanneer gebruiken we saus en vooral waarbij gebruiken we saus? Heinz deed samen met onderzoeksbureau Ipsos onderzoek naar het sausgebruik in Nederland. Eén ding is duidelijk. Nederlanders zijn stapelgek op saus! Zo gek zelfs dat we inmiddels voor elk eetmoment gedurende de dag onze eigen favoriet hebben.

Van ontbijt tot diner

Van ontbijt (16%) tot en met diner (39%), van borrelmoment (36%) tot en met BBQ (63%), saus is niet meer weg te denken op de eettafel. Nederland kan met recht een sausland genoemd worden en sausleveranciers spelen hier handig op in met steeds specifiekere saussmaken om tegemoet te komen aan de behoefte van de Nederlander om gerechten van meer smaak te voorzien.

“De Nederlander is steeds gevarieerder gaan eten. Waar je voorheen alleen een boterham of misschien een tosti bij de lunch op tafel zag staan, zien we dat nu afgewisseld worden met salades, poke bowls, luxe broodjes, burgers, taco’s of burritos”, aldus Belén Llamazares Carballo, Marketing Manager Heinz Benelux.

Die gevarieerdere en veranderende eetgewoontes brengen flink wat sausgebruik met zich mee. 1 op de 4 Nederlanders gebruikt tegenwoordig saus om meer smaak toe te voegen aan de lunch. Maar ook bij het ontbijt (16%) of brunch (16%), het borrelmoment (36%), het diner (39%) of de BBQ (63%) zijn we gek op saus en hebben we behoefte onze eetmomenten naar een hoger smaakniveau te tillen. Opvallend is dat de Nederlander op elk moment aan een andere saus de voorkeur geeft.

63% gebruikt saus bij BBQ

BBQ is hét saus-moment bij uitstek. Met het stijgen van de temperatuur, grijpt Nederland naast de BBQ-kolen óók massaal naar de sausfles. BBQ en sausgebruik zijn volgens Nederlanders onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar liefst 63% voegt een of meerdere sauzen toe aan het gerecht op zijn of haar bord. Satésaus (67%), knoflooksaus (59%), mayonaise (44%), barbecuesaus (41%) en cocktailsaus (31%) zijn de vijf populairste sauzen tijdens deze zomerse traditie.

“Het barbecueseizoen is al jaren hét belangrijkste moment voor sausleveranciers. Wanneer het kwik boven de 25 graden celsius stijgt, zien we direct een uplift in sausverkoop.”, aldus Belén Llamazares Carballo, Marketing Manager Heinz Benelux.

Niet alleen tijdens het zomerse barbecuemoment piekt het sausgebruik enorm. Rondom de gourmetset grijpt de Nederlander nog vaker naar de sausfles. 66% voorziet één of meerdere gerechten van één of meerdere sauzen, waarbij het voor elk gerecht een andere saus prefereert.

Elk gerecht een andere saus

Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlander op zoek gaat naar steeds specifiekere sauzen om thuis culinair te experimenteren of de smaak van een gerecht te verrijken. Mayonaise is op vier van de negen onderzochte momenten de populairste saus. We dopen onze aardappels of friet er maar wat graag in onder. Voor de brunch is het vooral ketchup die onze sandwiches of tosti’s meer ‘schwung’ geeft. En als we naar de borrel kijken dan gebruiken we mosterd, mayo, curry of chilisaus als spicy dip bij de bittergarnituur of het kaas & worst plankje. Sausproducenten spelen slim in op de steeds specifiekere sauswensen. Heinz introduceerde begin dit jaar specifieke sauzen voor bij de burger, worstjes, rundvlees én een Curry Mango saus die speciaal voor kipgerechten werd bedacht.

Kids gemakkelijker eten

Opvallend feitje uit het onderzoek, bij families met kinderen heeft de saus een duo-functie. De sauzen geven meer pit en smaak aan de kindvriendelijke gerechten en het laat de kinderen hierdoor juist gemakkelijker eten. De Nederlander lijkt overigens nog lang niet klaar met het aantal gevarieerde sauzen. 1 op de 5 geeft namelijk alsnog zijn eigen twist aan de saus door er kruiden als knoflook, kerrie of peterselie aan toe te voegen.