Gen Z bijt liever op een gezonde gummi dan in een appel

“An apple a day keeps the doctor away”, luidt het Engelse gezegde. Jonge Chinese consumenten eten echter liever geen appels. Liever kauwt Gen Z op snoepjes met toegevoegde vitamines of high-tech capsules om fit en gezond te blijven. En die trend komt ook in Nederland op.

Anti-aging is de trend bij Gen Z

Afgelopen maand kochten en zochten consumenten onder de 27 veel vaker naar anti-aging-producten dan kopers van in de 30 en 40, blijkt uit gegevens van Tmall, het online B2C-verkoopplatform van Alibaba. In de aanloop naar het jaarlijkse 6.18-shoppingfestival werd de zoekterm “anti-aging” 5 keer vaker ingetikt dan in 2021. En ook breder gezien is er steeds meer aandacht voor welzijn: de Chinese markt voor gezondheidssupplementen steeg afgelopen jaar met 30 miljard renminbi.

“Gen Z is veel meer bezig met gezondheid en welzijn dan de generatie ervoor”, vertelt Candice Wan, vicepresident van APAC cross-border e-commerce van het Duits bedrijf Bayer. Wan is Bayers hoofd van de e-commerce operations in China. Gen Z neemt geen genoegen meer met een theelepeltje levertraan of gigantische multivitaminepillen, ziet ze. “Vitaminepillen in de vorm van een tabletje worden geassocieerd met medicijnen en blijkbaar nemen jonge consumenten ze liever niet dagelijks. Het blijkt lastiger te zijn om er op de lange termijn een gewoonte van te maken.”

Vitamines in een modern jasje

Jongere consumenten willen lekkere, handige en duidelijke producten. Het bedrijf ‘One A Day’ voldoet blijkbaar aan deze eisen. Met hun gummi-achtige vitamines met een fruitsmaakje, die tien verschillende supplementen bevatten. Er zijn sinds het product drie jaar geleden op de markt kwam. al meer dan 200.000 potjes van verkocht in China. Een ander bedrijf uit de Verenigde Staten is dit jaar ook supplementen gaan verkopen via Alibaba’s Tmall Global. Hun gepatenteerde parel-in-olie concept zorgt voor een combinatie van droge en olieachtige ingrediënten in één capsule. De benodigde omega-3 en vitamine D kun je op die manier met twee capsules per dag binnenkrijgen.

“Ook in Nederland zien we deze trend”, zegt Jennifer Wang, head of Tmall Global Europa. Ze wijst als voorbeeld naar NMN: nicotinamide mononucleotide – een product waarvan wordt gezegd dat het het verouderingsproces kan vertragen. In China wordt een bepaald product uit Japan verkocht voor 10.000 renminbi, iets meer dan 1400 euro, per flesje. Inmiddels verschijnt dit product ook op sociale media in Europa. Ook de vitaminegummi’s winnen terrein en zijn te koop in steeds meer Nederlandse drogisterijen. Zo kunnen ook hier Gen Z’ers alle benodigde multivitaminen in een modern jasje binnen krijgen. Toch loopt het nog niet als een trein, zegt Wang: “Nederlanders nemen het liefst toch pas extra vitamines als ze al verkouden zijn.”