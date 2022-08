Industriële interieurs populair in 2022

Woontrends veranderen continu. Bijna ieder jaar zien we weer geheel nieuwe trends opstaan en oude trends vervliegen. Sommige trends zijn echter tijdloos en het industriële interieur lijkt zeker niet te vervelen.

Sterker nog, de woonstijl lijkt ieder jaar populairder te worden en steeds meer Nederlanders kiezen voor een interieur geïnspireerd op de fabrieksgebouwen uit de 19e en 20e eeuw. Grote ruimtes met hoge plafonds en stoere robuuste meubels.

Toegankelijk voor iedereen

Lange tafels, oude fabriekslampen, een brede leren bank, een steigerbuis als trapleuning of kapstok, metalen stellingkasten, bakstenen muren, betonnen accessoires… Zo maar een greep uit industriële stijlelementen. Sommige mensen vervangen alle meubels en leggen een nieuwe vloer maar je hoeft echt niet het volledige interieur te vervangen om je huis regelrecht uit het begin van de vorige eeuw te laten lijken. Een paar betonnen accessoires, industriële hanglamp of een houten plank gedragen door een buiskoppeling kan al genoeg zijn. Voor iedereen toegankelijk dus!

Waarom populair?

Steeds meer mensen kiezen dus voor industriële meubels in hun woning of kantoor. Maar waarom eigenlijk? Wat is de reden dat een industrieel interieur zo populair is geworden?

Dat heeft verschillende oorzaken. Het industriële interieur staat eigenlijk voor alles wat we anno 2022 belangrijk vinden. Respect voor de natuur, minimalisme en rust vinden in eigen huis.

Waar stylisten voorheen altijd bezig waren interieur te perfectioneren, zijn ze er op een gegeven moment mee gestopt. Perfect is niet perse nodig om een woning of kantoor goed in te richten. Voorheen moesten leidingen en kabels binnen een woning bijvoorbeeld altijd weggewerkt worden en een strak plaatje opleveren, passend bij die drang naar perfectie en onze prestatie- en consumptiemaatschappij. Maar inmiddels leren we steeds beter de charme van onvolkomenheden bij onszelf te waarderen en dat mogen we ook in ons interieur laten zien.

Duurzaam en milieubewust

Mensen zijn zich bovendien steeds meer bewust van het effect van hun doen en laten op het milieu. Hierdoor nemen steeds meer mensen hun eigen koopgedrag onder de loep, zijn we steeds vaker zelfvoorzienend en passen we onze levensstijl aan op basis van nieuwe inzichten. Ook bij de inrichting van het huis wordt vaak nagedacht over het milieu.

Bij industriële interieurs wordt er enkel gebruik gemaakt van duurzaam verkregen materialen. Beton doet het altijd goed, hergebruik van materialen zoals bijvoorbeeld steigerbuizen maar ook robuust hout is een veel gezien materiaal. Zo beschikken alle meubelstukken over een zeer lange levensduur en zijn vintage meubels helemaal passend.

Hierdoor is de impact op het milieu veel minder zwaar. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook nog eens voor het milieu. Kortom: wie kiest voor een industrieel interieur, kiest ook voor een ‘groen’ bestaan.