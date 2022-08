Meer dan helft Nederlandse badkamers kent problemen

In 55% van de Nederlandse badkamers is wat mis. De meest voorkomende problemen zijn vieze voegen (20%), kalkaanslag op de douchewand en/of muren (16%) en vocht en schimmel (16%). Dit blijkt uit representatief onderzoek van onderzoeksbureau Markteffect in opdracht van badkamerspecialist Saniweb onder meer dan 1.500 respondenten. Door het tekort aan vakmensen gaan veel mensen zelf aan de slag in hun badkamer.

Klussen in de badkamer

Ruim één op de vier Nederlanders is in de afgelopen twee jaar meer gaan klussen in hun woning, wijst het onderzoek uit. De grootste groep (18%) hierbinnen deed dit vanwege een recente verhuizing. Meer tijd (17%) en meer ervaring met klussen (12%) volgen als tweede en derde reden om meer te gaan klussen. Ook John Overeem van Overeem Installatie & Renovatie herkent zich in de resultaten. Hij ziet vaker dat thuisklussers zelf de badkamer aanpakken. Toch pakt dat niet altijd positief uit.

“Het komt vaak voor dat ik bij mensen thuis kom en mij afvraag: wie heeft dit gedaan? Ik zie dan bijvoorbeeld uitgesleten voegen, waar geprobeerd is om deze opnieuw te kitten. Maar dat werkt niet. Je kunt best zelf aan de slag gaan in de badkamer, maar laat het echte specialistische werk over aan een vakman.” De reden dat veel Nederlanders zelf aan de slag gaan in de badkamer komt onder andere door het tekort aan vakmannen. “Het tekort zorgt ervoor dat mensen het dan maar zelf gaan proberen. Als er niemand beschikbaar is, kunnen ze geen kant op”, aldus Overeem.

Vakman in huis

Er is ook een groot deel van de Nederlanders die klussen uit blijft besteden. Bijna drie op de vier Nederlanders die de afgelopen periode een verbouwing deed in de badkamer liet dit over aan een vakman. “Als je badkamer goed in elkaar zit, juist is afgewerkt en je verzorgt de boel goed, dan kan een badkamer echt lang mee. Het gebeurt ook vaak dat mensen best handig zijn, maar het toch niet aandurven of geen tijd hebben. Dan vragen ze toch liever een vakman”, legt Overeem uit. Van de Nederlanders die minder zijn gaan klussen geeft 24% aan dat dit komt vanwege het gebrek aan kennis om de klus zelf uit te voeren. Voor 10% is een andere reden om minder te gaan klussen het gebrek aan tijd om de klus uit te voeren.

Agressieve schoonmaakmiddelen

Met te weinig kennis aan de slag gaan, kan uiteindelijk zorgen voor meer problemen. Overeem geeft aan: “Wat ik heel vaak zie, is dat men bij problemen eerst zelf aan de gang gaat. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat dit in 80% van de gevallen is waar ik thuiskom. Helaas maken ze het vaak alleen maar erger. Ook kunnen mensen de boel goed verpesten door agressieve schoonmaakmiddelen te gebruiken. Deze kunnen juist de voegen en tegels aantasten. Ik zeg altijd: gewoon met water en schoonmaakazijn werkt prima. En de beste tip: maak je tegels en wanden altijd droog!” Het volledige onderzoek over klussen in de badkamer is hier te vinden.