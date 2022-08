60 procent wil vaker goed gesprek over seks

Met je geliefde praten over wat je wel en niet wil in bed: bijna 60 procent van ruim 1200 deelnemers aan de online enquête ‘Hoe open ben jij over seks?’ van Quest Psychologie zou dat vaker willen doen. De rest heeft geen behoefte aan meer seks­gesprekken met de (bed)partner. Hoe vaak praten we ‘er’ dan over? Ruim 27 procent van de deelnemers doet dat zelden of nooit. 38 procent praat er soms over, 35 procent regelmatig.

Meer praten, meer verlangen

Quest Psychologie nam voor een artikel in de jaarlijkse vragenspecial het onderwerp ‘Praten over seks’ onder de loep. Uit onderzoek aan de University of Texas at Austin (VS) blijkt dat koppels die goed over hun seksleven praten, ook tevredener zijn over de seks. Hun orgasmes waren beter en hun seksuele verlangen hoger.

Ook blijkt dat praten tíj́dens een vrijpartij goed is voor je seksleven. Een groot deel (65 procent) van de deelnemers aan de online enquête zegt tijdens de seks aan te geven wat prettig voelt en wat niet. Pijnlijk is het antwoord van negen procent: ‘Ik geef tijdens de seks níet aan wat ik wel en niet lekker vind, maar ik zou dat eigenlijk wel moeten doen.’ De overige deelnemers geven zelden aan wat ze lekker vinden, óf hun partner heeft geen aanwijzingen (meer) nodig.

Nauwelijks voorlichting over fijne seks

Het gemak waarmee we praten over seks is onder andere een kwestie van opvoeding en voorlichting. Daarom vroegen we in de enquête of ‘fijne seks’ een onderdeel van de voorlichting was geweest. Nee, zei 63 procent van de deelnemers. Zij werden alleen voorgelicht over voortplanting en anticonceptie. Zo’n vijftien procent kreeg ook uitleg over prettige seks en nog eens vijftien procent moest het allemaal zelf uitvinden.

Een gemiste kans, want uit onderzoek van de Montclair State University (VS) blijkt dat mensen die in hun jeugd goede seksuele voorlichting hebben gehad, beter in staat zijn om er later een gezond seksleven op na te houden. Dat wil zeggen, een leven waarin seks iets positiefs is, en de kans op seksueel misbruik, soa’s en partnergeweld kleiner.